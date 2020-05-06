Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW
Компактная дрель-шуруповерт Dewalt 12 В XR DCD701D2-QW предназначен для ремонтно-строительных работ. Работа от аккумулятора позволяет использовать инструмент в местах, где нет возможности подключиться к сети. Предусмотрена встроенная подсветка для работы в местах с плохим освещением. На корпусе присутствуют прорезиненные вставки, увеличивающие комфорт эксплуатации прибора. Инструмент выполняет работы по сверлению, а также закручиванию саморезов. В нем предусмотрено 15 положений крутящего момента для точного выставления параметров обработки конкретной поверхности. Возможность регулировки крутящего момента исключает повреждение материала. Бесщеточный двигатель с высоким КПД обеспечивает большую продолжительность работы без перезаряда аккумулятора. Отсутствие быстроизнашиваемых частей (щётки) увеличивает общий ресурс инструмента, позволяет инструменту работать дольше на одном заряде аккумулятора. Компактный, эргономичный дизайн корпуса позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве. Блокировка шпинделя способствует быстрой смене насадок одной рукой. Клипса обеспечивает надежное крепление инструмента
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Не тяжелый, но с необходимой массой! Идеально лежит в руке.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
МОЩЬ! И еще раз мощь! Крутил и длинные 120 саморезы, засверливал под глухари, крутил глухари!Не люфтит. Такое чувство, что крутишь короткие саморезы обычной макитой или метабо. Долго держит аккамулятор. Долго мучался с выбором из-за цены, но ни сколько не жалею о покупке после проделанной работы. Работаю им часто. Однозначно рекомендую.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW
Достоинства:
Не тяжелый, но с необходимой массой! Идеально лежит в руке.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
МОЩЬ! И еще раз мощь! Крутил и длинные 120 саморезы, засверливал под глухари, крутил глухари!Не люфтит. Такое чувство, что крутишь короткие саморезы обычной макитой или метабо. Долго держит аккамулятор. Долго мучался с выбором из-за цены, но ни сколько не жалею о покупке после проделанной работы. Работаю им часто. Однозначно рекомендую.