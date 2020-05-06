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Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW

1 Отзывы
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Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 1
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 2
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 3
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 4
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 5
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 6
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 7
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 8
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 9
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 10
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 11
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 12
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 13
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 14
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 15
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 16
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 17
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 18
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 19
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 20
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 21
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 22
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 23
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 24
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 25
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 26
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 27
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 28
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 29
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 30
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 31
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 32
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 33
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 34
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 35
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 36
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 37
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 38
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 39
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 40
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 41
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 42
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 43
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 44
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 45
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 46
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 47
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 48
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 49
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 1
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 2
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 3
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 4
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 5
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 6
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 7
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 8
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 9
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 10
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 11
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 12
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 13
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 14
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 15
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 16
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 17
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 18
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 19
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 20
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 21
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 22
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 23
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 24
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 25
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 26
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 27
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 28
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 29
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 30
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 31
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 32
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 33
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 34
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 35
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 36
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 37
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 38
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 39
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 40
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 41
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 42
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 43
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 44
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 45
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 46
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 47
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 48
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 49
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
23 140 руб.  39 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264704
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор 2 шт, зарядное устройство, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
57
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
440х120х355
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х12
Вес, кг.
3

Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW

Компактная дрель-шуруповерт Dewalt 12 В XR DCD701D2-QW предназначен для ремонтно-строительных работ. Работа от аккумулятора позволяет использовать инструмент в местах, где нет возможности подключиться к сети. Предусмотрена встроенная подсветка для работы в местах с плохим освещением. На корпусе присутствуют прорезиненные вставки, увеличивающие комфорт эксплуатации прибора. Инструмент выполняет работы по сверлению, а также закручиванию саморезов. В нем предусмотрено 15 положений крутящего момента для точного выставления параметров обработки конкретной поверхности. Возможность регулировки крутящего момента исключает повреждение материала. Бесщеточный двигатель с высоким КПД обеспечивает большую продолжительность работы без перезаряда аккумулятора. Отсутствие быстроизнашиваемых частей (щётки) увеличивает общий ресурс инструмента, позволяет инструменту работать дольше на одном заряде аккумулятора. Компактный, эргономичный дизайн корпуса позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве. Блокировка шпинделя способствует быстрой смене насадок одной рукой. Клипса обеспечивает надежное крепление инструмента



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW

Источник: Яндекс Маркет
06.05.2020
Вячеслав М.

Достоинства:
Не тяжелый, но с необходимой массой! Идеально лежит в руке.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
МОЩЬ! И еще раз мощь! Крутил и длинные 120 саморезы, засверливал под глухари, крутил глухари!Не люфтит. Такое чувство, что крутишь короткие саморезы обычной макитой или метабо. Долго держит аккамулятор. Долго мучался с выбором из-за цены, но ни сколько не жалею о покупке после проделанной работы. Работаю им часто. Однозначно рекомендую.



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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор 2 шт, зарядное устройство, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
57
Макс. диаметр сверления дерева
20
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
440х120х355
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная дрель-шуруповерт Dewalt 12 В XR DCD701D2-QW предназначен для ремонтно-строительных работ. Работа от аккумулятора позволяет использовать инструмент в местах, где нет возможности подключиться к сети. Предусмотрена встроенная подсветка для работы в местах с плохим освещением. На корпусе присутствуют прорезиненные вставки, увеличивающие комфорт эксплуатации прибора. Инструмент выполняет работы по сверлению, а также закручиванию саморезов. В нем предусмотрено 15 положений крутящего момента для точного выставления параметров обработки конкретной поверхности. Возможность регулировки крутящего момента исключает повреждение материала. Бесщеточный двигатель с высоким КПД обеспечивает большую продолжительность работы без перезаряда аккумулятора. Отсутствие быстроизнашиваемых частей (щётки) увеличивает общий ресурс инструмента, позволяет инструменту работать дольше на одном заряде аккумулятора. Компактный, эргономичный дизайн корпуса позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве. Блокировка шпинделя способствует быстрой смене насадок одной рукой. Клипса обеспечивает надежное крепление инструмента


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2020
Вячеслав М.

Достоинства:
Не тяжелый, но с необходимой массой! Идеально лежит в руке.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
МОЩЬ! И еще раз мощь! Крутил и длинные 120 саморезы, засверливал под глухари, крутил глухари!Не люфтит. Такое чувство, что крутишь короткие саморезы обычной макитой или метабо. Долго держит аккамулятор. Долго мучался с выбором из-за цены, но ни сколько не жалею о покупке после проделанной работы. Работаю им часто. Однозначно рекомендую.


Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная DeWalt DCD701D2-QW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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