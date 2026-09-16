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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 10
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 11
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
4
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 040 руб. 
Начислим 241 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711330
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ)
15 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, зарядное устройство, дополнительная батарея, дополнительная рукоятка, кейс, скоба-фиксатор, держатель для бит, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
4
Макс. крутящий момент, Нм
150
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
30000
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
12.5
Длина, см
34
Высота, см
45.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х13
Вес, кг.
5.5

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ)

Новая аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BORT BAB-21Ix2Li-XDK — это мощный и высокоэффективный инструмент, предназначенный как для домашнего использования, так и для профессионального применения. Эта модель с современными технологиями подойдет для выполнения множества задач: от сверления и закручивания до ударного бурения. Рассмотрим основные характеристики и преимущества данной дрели-шуруповерта. Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BORT BAB-21Ix2Li-XDK — это идеальный инструмент, сочетающий в себе мощность, универсальность и современную технологию. Подходит как для домашних мастеров, так и для профессионалов, позволяя выполнять самые разнообразные задачи с легкостью и высоким качеством. Выберите BORT BAB-21Ix2Li-XDK и сделайте свой рабочий процесс более продуктивным и комфортным!



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ)




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, зарядное устройство, дополнительная батарея, дополнительная рукоятка, кейс, скоба-фиксатор, держатель для бит, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
4
Макс. крутящий момент, Нм
150
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
30000
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
12.5
Длина, см
34
Высота, см
45.5
Страна производитель
Китай
Описание
Новая аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BORT BAB-21Ix2Li-XDK — это мощный и высокоэффективный инструмент, предназначенный как для домашнего использования, так и для профессионального применения. Эта модель с современными технологиями подойдет для выполнения множества задач: от сверления и закручивания до ударного бурения. Рассмотрим основные характеристики и преимущества данной дрели-шуруповерта. Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BORT BAB-21Ix2Li-XDK — это идеальный инструмент, сочетающий в себе мощность, универсальность и современную технологию. Подходит как для домашних мастеров, так и для профессионалов, позволяя выполнять самые разнообразные задачи с легкостью и высоким качеством. Выберите BORT BAB-21Ix2Li-XDK и сделайте свой рабочий процесс более продуктивным и комфортным!


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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