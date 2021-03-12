Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT
Мощная бесщёточная ударная дрель/шуруповёрт DeWalt в линейке 18В XR Li-Ion XRP. Новая высокомощная дрель - шуруповёрт с увеличенной производительностью сверления в камне. Новый 3-х позиционный включатель LED подстветки рабочей области с функцией фонаря на 20 минут. Бесшумный 3-х скоростной редуктор обеспечивает лучшую производительность и долгий срок службы инструмента. 11-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и с шурупами разного размера. Инструмент поставляется в чемодане TStak, совместимом с другими чемоданами TStak, которые объединяются в удобную систему хранени/транспортировки инструмента. 13 мм быстрозажимной патрон с храповиком и автоматической блокировкой вращения для быстрой смены принадлежностей. Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт пользователя. Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной Серии XR, разработанной для эффективного и быстрого выполнения работы. Комплектация: Магнитный держатель бит. Многопозиционная боковая рукоятка. Чемодан системы TSTAK. Без аккумулятора и ЗУ.
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Теги товара: Безударные
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Теги товара: Безударные
Достоинства:
надежность
Недостатки:
нет
Комментарий:
Dewalt DCD996 6FA13
отличная дрель-шуруповерт,пользуюсь с удовольствием
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT
Достоинства:
надежность
Недостатки:
нет
Комментарий:
Dewalt DCD996 6FA13
отличная дрель-шуруповерт,пользуюсь с удовольствием