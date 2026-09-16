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Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ

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Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 1
Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 2
Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 3
Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 4
Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 5
Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 6
Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 7
Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 8
Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 9
Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 10
Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
  • Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 1
  • Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 2
  • Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 3
  • Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 4
  • Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 5
  • Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 6
  • Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 7
  • Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 8
  • Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 9
  • Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 10
  • Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722635
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
шуруповерт, упаковка
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
282
Ударный механизм
да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х10
Вес, кг.
1.42

Описание товара Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ

Шуруповерт обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Бесщеточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощности на 20% в сравнении с аналогами на коллекторном (щеточном) моторе. Трехпозиционный переключатель режимов. Выбор оптимальных максимальных оборотов при работе с крепежом разного размера. Три мощных светодиода для максимального освещения рабочей области.



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Отзывы о товаре Винтоверт DeWalt DCF860N-XJ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
шуруповерт, упаковка
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
282
Ударный механизм
да
Реверс
да
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Шуруповерт обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Бесщеточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощности на 20% в сравнении с аналогами на коллекторном (щеточном) моторе. Трехпозиционный переключатель режимов. Выбор оптимальных максимальных оборотов при работе с крепежом разного размера. Три мощных светодиода для максимального освещения рабочей области.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Доставка
Отзывы


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