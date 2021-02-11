Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791P2
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Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%42 040 руб. 59 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 127553
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
кейс, зарядное устройство
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х12
Вес, кг.
4.66
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791P2
Безударная дрель-шуруповерт. Используется в бытовых целях для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежа. Работает от аккумулятора.
Видео:
Видеообзор на Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791P2
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
кейс, зарядное устройство
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Безударная дрель-шуруповерт. Используется в бытовых целях для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежа. Работает от аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Видео:
Видеообзор на Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791P2
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Мощность, металлический патрон, ёмкость аккомулятора
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Dewalt DSD 791 43371
Купил шуруповерт по рекомендации товарища, он работает таким больше года, проблем нет!
Шуруповерт отличный, в руке лежит идеально, мощности хватает с запасом, 150мм саморезы в листвяк с лёгкостью, сверлить отверстия в 7мм металле легко, немного тяжеловато, но это из за аккумулятора в 5 а.ч., но искал именно с большой ёмкостью. В планах покупка аккомуляторной Болгарки деволт. Инструментом даволен! Цена качество! Рекомендую!
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791P2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791P2
Достоинства:
Мощность, металлический патрон, ёмкость аккомулятора
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Dewalt DSD 791 43371
Купил шуруповерт по рекомендации товарища, он работает таким больше года, проблем нет!
Шуруповерт отличный, в руке лежит идеально, мощности хватает с запасом, 150мм саморезы в листвяк с лёгкостью, сверлить отверстия в 7мм металле легко, немного тяжеловато, но это из за аккумулятора в 5 а.ч., но искал именно с большой ёмкостью. В планах покупка аккомуляторной Болгарки деволт. Инструментом даволен! Цена качество! Рекомендую!