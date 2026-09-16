Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW

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Характеристики
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
шестигранный
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722668
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Всемирно известный бренд DeWALT стал официальным партнером по поставке инструментов для команды McLaren Formula 1. В знак дружеских отношений компания DeWALT недавно выпустила лимитированную серию инструментов, в том числе винтоверт DCF85M (на базе DCF805). Инструмент оформлен в стилистике McLaren под карбон, выглядит эффектно. В комплект входят два аккумуляторa McLaren Edition 18V 4 Ач и зарядное устройство. Набор поставляется в кейсе TSTAK черного цвета.Импульсный шуруповерт обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Благодаря тангенциальному удару позволяет работать с прикипевшим крепежом. Трёхпозиционный переключатель режимов дает возможность выбрать оптимальное количество оборотов. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощность на 20% в сравнении с шуруповертами на щеточном моторе. Интеллектуальная схема защищает шуруповерт от перегрузки - он отключается.
Всемирно известный бренд DeWALT стал официальным партнером по поставке инструментов для команды McLaren Formula 1. В знак дружеских отношений компания DeWALT недавно выпустила лимитированную серию инструментов, в том числе винтоверт DCF85M (на базе DCF805). Инструмент оформлен в стилистике McLaren под карбон, выглядит эффектно. В комплект входят два аккумуляторa McLaren Edition 18V 4 Ач и зарядное устройство. Набор поставляется в кейсе TSTAK черного цвета.Импульсный шуруповерт обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Благодаря тангенциальному удару позволяет работать с прикипевшим крепежом. Трёхпозиционный переключатель режимов дает возможность выбрать оптимальное количество оборотов. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощность на 20% в сравнении с шуруповертами на щеточном моторе. Интеллектуальная схема защищает шуруповерт от перегрузки - он отключается.
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