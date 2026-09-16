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Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW

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Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 1
Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 2
Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 3
Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 4
Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 5
Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 6
Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 7
Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 8
Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 9
Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
шестигранный
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
  • Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 1
  • Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 2
  • Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 3
  • Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 4
  • Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 5
  • Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 6
  • Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 7
  • Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 8
  • Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 9
  • Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722668
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, аккумулятор 4 Ач - 2 шт., зарядное устройство, кейс TSTAK, упаковка
Тип патрона
шестигранный
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
205
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3800 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
33
Длина, м
44
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х16
Вес, кг.
3.1

Описание товара Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW

Всемирно известный бренд DeWALT стал официальным партнером по поставке инструментов для команды McLaren Formula 1. В знак дружеских отношений компания DeWALT недавно выпустила лимитированную серию инструментов, в том числе винтоверт DCF85M (на базе DCF805). Инструмент оформлен в стилистике McLaren под карбон, выглядит эффектно. В комплект входят два аккумуляторa McLaren Edition 18V 4 Ач и зарядное устройство. Набор поставляется в кейсе TSTAK черного цвета.Импульсный шуруповерт обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Благодаря тангенциальному удару позволяет работать с прикипевшим крепежом. Трёхпозиционный переключатель режимов дает возможность выбрать оптимальное количество оборотов. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощность на 20% в сравнении с шуруповертами на щеточном моторе. Интеллектуальная схема защищает шуруповерт от перегрузки - он отключается.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Шуруповерт DeWalt DCF85MM2T-QW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, аккумулятор 4 Ач - 2 шт., зарядное устройство, кейс TSTAK, упаковка
Тип патрона
шестигранный
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
205
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3800 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
33
Длина, м
44
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Описание
Всемирно известный бренд DeWALT стал официальным партнером по поставке инструментов для команды McLaren Formula 1. В знак дружеских отношений компания DeWALT недавно выпустила лимитированную серию инструментов, в том числе винтоверт DCF85M (на базе DCF805). Инструмент оформлен в стилистике McLaren под карбон, выглядит эффектно. В комплект входят два аккумуляторa McLaren Edition 18V 4 Ач и зарядное устройство. Набор поставляется в кейсе TSTAK черного цвета.Импульсный шуруповерт обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Благодаря тангенциальному удару позволяет работать с прикипевшим крепежом. Трёхпозиционный переключатель режимов дает возможность выбрать оптимальное количество оборотов. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощность на 20% в сравнении с шуруповертами на щеточном моторе. Интеллектуальная схема защищает шуруповерт от перегрузки - он отключается.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


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