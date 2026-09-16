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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW

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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 1
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 2
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 3
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 4
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 5
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 6
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 7
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 8
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 9
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 10
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 11
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 12
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 13
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 14
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 15
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 16
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
1530
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 1
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 2
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 3
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 4
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 5
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 6
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 7
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 8
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 9
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 10
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 11
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 12
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 13
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 14
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 15
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 16
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722618
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
1530
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, АКБ 8 Ач, зарядное устройство, дополнительная рукоятка, держатель бит, кейс TSTAK, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
169
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
38250 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Ширина, см
33
Длина, см
44
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
43х32х16
Вес, кг.
5.63

Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW

Новый флагман DEWALT 2024 года выпуска самая мощная ударная-дрель шуруповерт линейки 18V XR. Оснащена системой ANTI-ROTATION, которая фиксирует вращательное движение инструмента и блокирует его, если его интенсивность становится некомфортной для оператора. В этот момент загорается красный светодиодный индикатор. Мощность инструмента совмещена с превосходной эргономикой и компактными размерами модель имеет наименьшую длину корпуса в своем классе. Для освещения рабочей зоны предусмотрена трёхпозиционная подсветка. Бесщеточный двигатель надежен и производителен, позволяет просверлить до 275 отверстий на одном заряде аккумулятора (при использовании батареи DCB2108).



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007WW1T-QW




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
1530
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, АКБ 8 Ач, зарядное устройство, дополнительная рукоятка, держатель бит, кейс TSTAK, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Развернуть
Макс. крутящий момент, Нм
169
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
38250 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Ширина, см
33
Длина, см
44
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
Новый флагман DEWALT 2024 года выпуска самая мощная ударная-дрель шуруповерт линейки 18V XR. Оснащена системой ANTI-ROTATION, которая фиксирует вращательное движение инструмента и блокирует его, если его интенсивность становится некомфортной для оператора. В этот момент загорается красный светодиодный индикатор. Мощность инструмента совмещена с превосходной эргономикой и компактными размерами модель имеет наименьшую длину корпуса в своем классе. Для освещения рабочей зоны предусмотрена трёхпозиционная подсветка. Бесщеточный двигатель надежен и производителен, позволяет просверлить до 275 отверстий на одном заряде аккумулятора (при использовании батареи DCB2108).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


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