Набор электроинструментов DeWalt DCK308DM-QW
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор аккумуляторного инструмента
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722645
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор аккумуляторного инструмента
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт перфоратор УШМ (болгарка), АКБ, зарядное устройство, сумка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
45
Длина, м
55
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х40
Вес, кг.
8.87
Описание товара Набор электроинструментов DeWalt DCK308DM-QW
Набор аккумуляторных инструментов. Все инструменты отличаются высокой производительностью, надежностью и практичностью.
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Бренд
Тип товара
Набор аккумуляторного инструмента
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт перфоратор УШМ (болгарка), АКБ, зарядное устройство, сумка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
45
Длина, м
55
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Набор аккумуляторных инструментов. Все инструменты отличаются высокой производительностью, надежностью и практичностью.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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