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Набор электроинструментов DeWalt DCK308DM-QW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор электроинструментов DeWalt DCK308DM-QW

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Набор электроинструментов DeWalt DCK308DM-QW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор аккумуляторного инструмента
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722645
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Набор аккумуляторного инструмента
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт перфоратор УШМ (болгарка), АКБ, зарядное устройство, сумка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
45
Длина, м
55
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х40
Вес, кг.
8.87

Описание товара Набор электроинструментов DeWalt DCK308DM-QW

Набор аккумуляторных инструментов. Все инструменты отличаются высокой производительностью, надежностью и практичностью.



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Отзывы о товаре Набор электроинструментов DeWalt DCK308DM-QW




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Набор аккумуляторного инструмента
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт перфоратор УШМ (болгарка), АКБ, зарядное устройство, сумка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
45
Длина, м
55
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Набор аккумуляторных инструментов. Все инструменты отличаются высокой производительностью, надежностью и практичностью.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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