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Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2 - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
15
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 127544
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Кол-во ударов
0 -8600 /25500 /38250
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х13
Вес, кг.
5.28

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2

Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2 предназначена для сверления бетона, дерева, металла, а также ввинчивания шурупов. Оборудование имеет надежный ударостойкий корпус. Преимуществом дрели является ее автономность - техника работает без подключения к сети на аккумуляторной батарее.

Особенности и преимущества:

Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2 отличается:

  • автономностью: оборудование работает от аккумулятора, что позволяет использовать его там, где нет подключения к сети;
  • компактностью: дрель легко транспортировать в специальном кейсе, она легкая и отличается небольшими габаритами;
  • быстрым переключением скоростей: достаточно повернуть регулятор скоростей, чтобы выбрать нужные параметры для работы;
  • надежностью: устройство устойчиво к повреждениям, дрель не разлетится на части от умеренного удара или падения;
  • наличием ударного механизма: возможно сверление с ударом и просто сверление.

Дрель имеет:

  • три скорости, доступные для переключения;
  • электронную регулировку частоты вращения;
    • дополнительную рукоятку;
  • магнитный держатель прямо на корпусе, на который можно закрепить дополнительные биты;
  • быстрозажимной патрон, который ускоряет работу.

Устройство можно повесить на гвоздь - для этого есть специальная клипса с отверстием. К дрели прилагается 2 аккумулятора - если один разрядится, его можно заменить на другой. Боковая рукоятка расширяет возможности при работе.

Дрель пригодится домашним мастерам и специалистам, которые работают на выезде. Устройство имеет гарантию производителя.

Дрель подойдет для строительных и монтажных работ. При строительных работах часто у мастера нет доступа к электросети. Дрель со сменными аккумуляторами очень выручит в такой ситуации. Достаточно будет только переставить аккумулятор, чтобы продолжить работу. Также оборудование отлично подходит для работ в частном доме, когда до электросети невозможно протянуть кабель.

Комплектация:

  • аккумулятор (2 шт);
  • документация;
  • зарядное устройство;
  • кейс;
  • клипса для крепления инструмента на ремень;
  • магнитный держатель;
  • многопозиционная боковая рукоятка.

Видео:

Видеообзор на Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2

Видеообзор Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2

08.11.2018
Роман

Достоинства:
Понравилось в данном шуруповёрте все почти мощный по затяжки и аккумулятора хватает на ОЧЕНЬ долго даже работая с бетоном

Недостатки:
Проработав им день я нашёл только один это вес если работать целый день можно подкачать руки очень хорошо

Комментарий:
Самое главное в покупке меня порадовало что это не КИТАЙ, СПАСИБО



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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Кол-во ударов
0 -8600 /25500 /38250
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2 предназначена для сверления бетона, дерева, металла, а также ввинчивания шурупов. Оборудование имеет надежный ударостойкий корпус. Преимуществом дрели является ее автономность - техника работает без подключения к сети на аккумуляторной батарее.

Особенности и преимущества:

Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2 отличается:

  • автономностью: оборудование работает от аккумулятора, что позволяет использовать его там, где нет подключения к сети;
  • компактностью: дрель легко транспортировать в специальном кейсе, она легкая и отличается небольшими габаритами;
  • быстрым переключением скоростей: достаточно повернуть регулятор скоростей, чтобы выбрать нужные параметры для работы;
  • надежностью: устройство устойчиво к повреждениям, дрель не разлетится на части от умеренного удара или падения;
  • наличием ударного механизма: возможно сверление с ударом и просто сверление.

Дрель имеет:

  • три скорости, доступные для переключения;
  • электронную регулировку частоты вращения;
    • дополнительную рукоятку;
  • магнитный держатель прямо на корпусе, на который можно закрепить дополнительные биты;
  • быстрозажимной патрон, который ускоряет работу.

Устройство можно повесить на гвоздь - для этого есть специальная клипса с отверстием. К дрели прилагается 2 аккумулятора - если один разрядится, его можно заменить на другой. Боковая рукоятка расширяет возможности при работе.

Дрель пригодится домашним мастерам и специалистам, которые работают на выезде. Устройство имеет гарантию производителя.

Дрель подойдет для строительных и монтажных работ. При строительных работах часто у мастера нет доступа к электросети. Дрель со сменными аккумуляторами очень выручит в такой ситуации. Достаточно будет только переставить аккумулятор, чтобы продолжить работу. Также оборудование отлично подходит для работ в частном доме, когда до электросети невозможно протянуть кабель.

Комплектация:

  • аккумулятор (2 шт);
  • документация;
  • зарядное устройство;
  • кейс;
  • клипса для крепления инструмента на ремень;
  • магнитный держатель;
  • многопозиционная боковая рукоятка.

Видео:

Видеообзор на Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2

Видеообзор Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.11.2018
Роман

Достоинства:
Понравилось в данном шуруповёрте все почти мощный по затяжки и аккумулятора хватает на ОЧЕНЬ долго даже работая с бетоном

Недостатки:
Проработав им день я нашёл только один это вес если работать целый день можно подкачать руки очень хорошо

Комментарий:
Самое главное в покупке меня порадовало что это не КИТАЙ, СПАСИБО


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