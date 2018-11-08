Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2

Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2 предназначена для сверления бетона, дерева, металла, а также ввинчивания шурупов. Оборудование имеет надежный ударостойкий корпус. Преимуществом дрели является ее автономность - техника работает без подключения к сети на аккумуляторной батарее.

Особенности и преимущества:

Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD996P2 отличается:

автономностью: оборудование работает от аккумулятора, что позволяет использовать его там, где нет подключения к сети;

компактностью: дрель легко транспортировать в специальном кейсе, она легкая и отличается небольшими габаритами;

быстрым переключением скоростей: достаточно повернуть регулятор скоростей, чтобы выбрать нужные параметры для работы;

надежностью: устройство устойчиво к повреждениям, дрель не разлетится на части от умеренного удара или падения;

наличием ударного механизма: возможно сверление с ударом и просто сверление.

Дрель имеет:

три скорости, доступные для переключения;

электронную регулировку частоты вращения;

дополнительную рукоятку; магнитный держатель прямо на корпусе, на который можно закрепить дополнительные биты;

быстрозажимной патрон, который ускоряет работу.

Устройство можно повесить на гвоздь - для этого есть специальная клипса с отверстием. К дрели прилагается 2 аккумулятора - если один разрядится, его можно заменить на другой. Боковая рукоятка расширяет возможности при работе.

Дрель пригодится домашним мастерам и специалистам, которые работают на выезде. Устройство имеет гарантию производителя.

Дрель подойдет для строительных и монтажных работ. При строительных работах часто у мастера нет доступа к электросети. Дрель со сменными аккумуляторами очень выручит в такой ситуации. Достаточно будет только переставить аккумулятор, чтобы продолжить работу. Также оборудование отлично подходит для работ в частном доме, когда до электросети невозможно протянуть кабель.

Комплектация:

аккумулятор (2 шт);

документация;

зарядное устройство;

кейс;

клипса для крепления инструмента на ремень;

магнитный держатель;

многопозиционная боковая рукоятка.

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