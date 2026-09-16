Набор электроинструментов DeWalt DCK2080P2T-QW
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор аккумуляторного инструмента
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722644
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор аккумуляторного инструмента
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
ударная дрель-шуруповерт DCD796, углошлифмашина DCG405, 2 батареи DCB184 5.0Ah, зарядное устройство DCB115, чемодан TSTAK, упаковка
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
34000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
34
Длина, м
45
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х30
Вес, кг.
7.65
Описание товара Набор электроинструментов DeWalt DCK2080P2T-QW
Ударная дрель-шуруповерт DCD796 + углошлифмашина DCG405 DEWALT 2 батареи DCB184 5.0Ah, зарядное устройство DCB115, чемодан TSTAK VI DCK2080P2T-QW пригодится для отделочных и строительных работ. Ударная дрель-шуруповерт DCD796 выполняет широкий спектр задач за счет высокого крутящего момента 70 Нм. Имеет 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемую скорость и реверс. Ударная функция обеспечивает универсальность применения в различных материалах.
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Бренд
Тип товара
Набор аккумуляторного инструмента
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
ударная дрель-шуруповерт DCD796, углошлифмашина DCG405, 2 батареи DCB184 5.0Ah, зарядное устройство DCB115, чемодан TSTAK, упаковка
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
34000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Ширина, см
34
Длина, м
45
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Ударная дрель-шуруповерт DCD796 + углошлифмашина DCG405 DEWALT 2 батареи DCB184 5.0Ah, зарядное устройство DCB115, чемодан TSTAK VI DCK2080P2T-QW пригодится для отделочных и строительных работ. Ударная дрель-шуруповерт DCD796 выполняет широкий спектр задач за счет высокого крутящего момента 70 Нм. Имеет 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемую скорость и реверс. Ударная функция обеспечивает универсальность применения в различных материалах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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