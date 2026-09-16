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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ

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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ - фото 1
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ - фото 2
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ - фото 3
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ - фото 4
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ - фото 1
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ - фото 2
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ - фото 3
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ - фото 4
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722620
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, быстрозажимной эксцентриковый держатель, быстрозажимной прямой держатель, угловой привод со шпинделем, быстрозажимной патрон, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
57
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Ширина, см
27
Длина, см
44
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х13
Вес, кг.
3.39

Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ

Универсальная дрель-шуруповерт со сменными головками была разработана для облегчения доступа к труднодоступным местам. 4 сменные головки обеспечивают универсальность и удобство работы даже в ограниченном пространстве. Система быстрой смены насадок позволяет эффективно приспособить инструмент к пространству. Экономьте время и работайте с комфортом!. Бесщеточный двигатель обеспечивает большую мощность, эффективность и долговечность при меньшем потреблении батареи и меньшем размере устройства. Нет необходимости регулярно обслуживать ключ. Выполняйте широкий спектр сверлильных работ с помощью этого универсального электроинструмента со скоростью до 1500 об/мин для сверления дерева и металла. При длине корпуса менее 13 см дрель-шуруповерт подходит для профессионального использования благодаря 2-ступенчатой ??коробке передач и 15 положениям сцепления. Компактный и эргономичный дизайн. Компактная и легкая конструкция для дополнительного комфорта. Угловой шпиндель для ввинчивания в ограниченных зонах / Быстрозажимной патрон для любого сверления.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, быстрозажимной эксцентриковый держатель, быстрозажимной прямой держатель, угловой привод со шпинделем, быстрозажимной патрон, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
57
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Ширина, см
27
Длина, см
44
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная дрель-шуруповерт со сменными головками была разработана для облегчения доступа к труднодоступным местам. 4 сменные головки обеспечивают универсальность и удобство работы даже в ограниченном пространстве. Система быстрой смены насадок позволяет эффективно приспособить инструмент к пространству. Экономьте время и работайте с комфортом!. Бесщеточный двигатель обеспечивает большую мощность, эффективность и долговечность при меньшем потреблении батареи и меньшем размере устройства. Нет необходимости регулярно обслуживать ключ. Выполняйте широкий спектр сверлильных работ с помощью этого универсального электроинструмента со скоростью до 1500 об/мин для сверления дерева и металла. При длине корпуса менее 13 см дрель-шуруповерт подходит для профессионального использования благодаря 2-ступенчатой ??коробке передач и 15 положениям сцепления. Компактный и эргономичный дизайн. Компактная и легкая конструкция для дополнительного комфорта. Угловой шпиндель для ввинчивания в ограниченных зонах / Быстрозажимной патрон для любого сверления.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Отзывы


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