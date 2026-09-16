Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ
Универсальная дрель-шуруповерт со сменными головками была разработана для облегчения доступа к труднодоступным местам. 4 сменные головки обеспечивают универсальность и удобство работы даже в ограниченном пространстве. Система быстрой смены насадок позволяет эффективно приспособить инструмент к пространству. Экономьте время и работайте с комфортом!. Бесщеточный двигатель обеспечивает большую мощность, эффективность и долговечность при меньшем потреблении батареи и меньшем размере устройства. Нет необходимости регулярно обслуживать ключ. Выполняйте широкий спектр сверлильных работ с помощью этого универсального электроинструмента со скоростью до 1500 об/мин для сверления дерева и металла. При длине корпуса менее 13 см дрель-шуруповерт подходит для профессионального использования благодаря 2-ступенчатой ??коробке передач и 15 положениям сцепления. Компактный и эргономичный дизайн. Компактная и легкая конструкция для дополнительного комфорта. Угловой шпиндель для ввинчивания в ограниченных зонах / Быстрозажимной патрон для любого сверления.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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