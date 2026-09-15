Дрель-шуруповерт DeWalt DCD708D2T (DCD708D2T-QW)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
18
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680707
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
18
Лампа точечной подсветки
нет
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
аккумулятор 2 шт, документация, зарядное устройство
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
65
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Кол-во ударов
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
12
Высота, см
44
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
44х35х12
Вес, кг.
3.87
Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD708D2T (DCD708D2T-QW)
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD708D2T-QW XR FLEXVOLТ 18/54V с автономной работой от аккумулятора обеспечивает удобное использование в ограниченном пространстве и местах без доступа к электросети. С помощью 2 скоростей и 15 положений крутящего момента можно плавно регулировать интенсивность для работы с крепежом или в процессе сверления. Благодаря быстрозажимному патрону облегчается замена оснастки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
18
Лампа точечной подсветки
нет
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
аккумулятор 2 шт, документация, зарядное устройство
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
65
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Кол-во ударов
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
12
Высота, см
44
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD708D2T-QW XR FLEXVOLТ 18/54V с автономной работой от аккумулятора обеспечивает удобное использование в ограниченном пространстве и местах без доступа к электросети. С помощью 2 скоростей и 15 положений крутящего момента можно плавно регулировать интенсивность для работы с крепежом или в процессе сверления. Благодаря быстрозажимному патрону облегчается замена оснастки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD708D2T (DCD708D2T-QW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт DeWalt DCD708D2T (DCD708D2T-QW)