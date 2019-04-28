Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791D2

Сергей



Надежность,мощность,эргономика,комплектация,возможность докупить аккумуляторный инструмент Dewalt (лобзик,ушми т.д.) без аккумуляторов (экономия в цене).Для меня отсутствуют.Пользуюсь интструментом Dewalt долгое время. Были и болгарка, и лобзик, рубанок,перфоратор. Все фирмы Dewalt. Эксплуатация в самых жестких условиях:пыль,грязь,падение с большой высоты и т.д. (проф. стройка). Весь инструмент показал себя с самой лучшей стороны-работает и по сегодняшнее время. Естественно чтобы он так работал необходимо делать периодически ТО (замена щеток,смазка и т.д.). Касаемо этого шуруповерта:очень понравилась эргономика-удобно лежит в руке, не скользит, правильно распределен вес, не тяжелый. Наиболее важные места покрыты резиновыми накладками. Есть две скорости. Также скорость вращения удобно регулировать усилием нажатия на кнопку включения. Трещетка имеет большое количество регулировок. Без труда можно подобрать необходимое усилие для конкретного вида работы. Патрон зажимает сверла диметром до 13мм. Очень нужная возможность. Удачно сделана подсветка. Светит туда куда надо и есть три позиции регулировки этого освещения. На 3 позиции можно пользоваться как фонариком ,если нужно. Комплекта из двух аккумуляторов (по 2А каждый) вполне хватает на день работ без подзарядки. Всегда можно проконтролировать остаточный уровень заряда аккума с помощью кнопки,которая расположена сзади аккумулятора. Если необходима зарядка,то это можно с легкостью сделать с помощью зарядного устройства входящего в комплект. Заряжает очень быстро. Кейс для этого шуруповерта легко вмещает в себя:пару аккумуляторов, зарядное устройство,сам шуруповерт. Дополнительно в кейсе можно поместить сверла,набор бит, битодержатель и т.д. Всё помещается без труда, только надо предусмотреть крепление всего этого "дополнительного", чтобы не летало по всему кейсу. Для меня важен ещё один момент. В перспективе хочу докупить другой аккумуляторный инструмент фирмы Dewalt. Естественно докупать буду только "тушки"- без аккумуляторов и зарядного. Получается существенная экономия по деньгам.