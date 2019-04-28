Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791D2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 127554
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х13
Вес, кг.
3.98
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791D2
Безударная дрель-шуруповерт. Используется в бытовых целях для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежа. Работает от аккумулятора. Вес инструмента - 1.1 кг
Видео:
Видеообзор на Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791D2
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Безударная дрель-шуруповерт. Используется в бытовых целях для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежа. Работает от аккумулятора. Вес инструмента - 1.1 кг
Видео:
Видеообзор на Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791D2
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Достоинства:
Не тяжелый, но с необходимой массой! Идеально лежит в руке.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
МОЩЬ! И еще раз мощь! Крутил и длинные 120 саморезы, засверливал под глухари, крутил глухари!Не люфтит. Такое чувство, что крутишь короткие саморезы обычной макитой или метабо. Долго держит аккамулятор. Долго мучался с выбором из-за цены, но ни сколько не жалею о покупке после проделанной работы. Работаю им часто. Однозначно рекомендую.
Достоинства:
Надежность,мощность,эргономика,комплектация,возможность докупить аккумуляторный инструмент Dewalt (лобзик,ушми т.д.) без аккумуляторов (экономия в цене).
Недостатки:
Для меня отсутствуют.
Комментарий:
Пользуюсь интструментом Dewalt долгое время. Были и болгарка, и лобзик, рубанок,перфоратор. Все фирмы Dewalt. Эксплуатация в самых жестких условиях:пыль,грязь,падение с большой высоты и т.д. (проф. стройка). Весь инструмент показал себя с самой лучшей стороны-работает и по сегодняшнее время. Естественно чтобы он так работал необходимо делать периодически ТО (замена щеток,смазка и т.д.). Касаемо этого шуруповерта:очень понравилась эргономика-
удобно лежит в руке, не скользит, правильно распределен вес, не тяжелый. Наиболее важные места покрыты резиновыми накладками. Есть две скорости. Также скорость вращения удобно регулировать усилием нажатия на кнопку включения. Трещетка имеет большое количество регулировок. Без труда можно подобрать необходимое усилие для конкретного вида работы. Патрон зажимает сверла диметром до 13мм. Очень нужная возможность. Удачно сделана подсветка. Светит туда куда надо и есть три позиции регулировки этого освещения. На 3 позиции можно пользоваться как фонариком ,если нужно. Комплекта из двух аккумуляторов (по 2А каждый) вполне хватает на день работ без подзарядки. Всегда можно проконтролировать остаточный уровень заряда аккума с помощью кнопки,которая расположена сзади аккумулятора. Если необходима зарядка,то это можно с легкостью сделать с помощью зарядного устройства входящего в комплект. Заряжает очень быстро. Кейс для этого шуруповерта легко вмещает в себя:пару аккумуляторов, зарядное устройство,сам шуруповерт. Дополнительно в кейсе можно поместить сверла,набор бит, битодержатель и т.д. Всё помещается без труда, только надо предусмотреть крепление всего этого "дополнительного", чтобы не летало по всему кейсу. Для меня важен ещё один момент. В перспективе хочу докупить другой аккумуляторный инструмент фирмы Dewalt. Естественно докупать буду только "тушки"- без аккумуляторов и зарядного. Получается существенная экономия по деньгам.
Достоинства:
Мощная, надежная, эффективная, долго держит заряд без работы и во время работы.
Недостатки:
Пока не нашел.
Комментарий:
Качественная - можно легко справиться со всей работой. Особенно хороша при сборке мебели и сверлении не несущих стен.
Достоинства:
Инструмент ОЧЕНЬ хороший.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Большое спасибо за оказанную услугу!
Достоинства:
Не тяжелый, но с необходимой массой! Идеально лежит в руке.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
МОЩЬ! И еще раз мощь! Крутил и длинные 120 саморезы, засверливал под глухари, крутил глухари!Не люфтит. Такое чувство, что крутишь короткие саморезы обычной макитой или метабо. Долго держит аккамулятор. Долго мучался с выбором из-за цены, но ни сколько не жалею о покупке после проделанной работы. Работаю им часто. Однозначно рекомендую.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791D2
Достоинства:
Не тяжелый, но с необходимой массой! Идеально лежит в руке.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
МОЩЬ! И еще раз мощь! Крутил и длинные 120 саморезы, засверливал под глухари, крутил глухари!Не люфтит. Такое чувство, что крутишь короткие саморезы обычной макитой или метабо. Долго держит аккамулятор. Долго мучался с выбором из-за цены, но ни сколько не жалею о покупке после проделанной работы. Работаю им часто. Однозначно рекомендую.
Достоинства:
Надежность,мощность,эргономика,комплектация,возможность докупить аккумуляторный инструмент Dewalt (лобзик,ушми т.д.) без аккумуляторов (экономия в цене).
Недостатки:
Для меня отсутствуют.
Комментарий:
Пользуюсь интструментом Dewalt долгое время. Были и болгарка, и лобзик, рубанок,перфоратор. Все фирмы Dewalt. Эксплуатация в самых жестких условиях:пыль,грязь,падение с большой высоты и т.д. (проф. стройка). Весь инструмент показал себя с самой лучшей стороны-работает и по сегодняшнее время. Естественно чтобы он так работал необходимо делать периодически ТО (замена щеток,смазка и т.д.). Касаемо этого шуруповерта:очень понравилась эргономика-
удобно лежит в руке, не скользит, правильно распределен вес, не тяжелый. Наиболее важные места покрыты резиновыми накладками. Есть две скорости. Также скорость вращения удобно регулировать усилием нажатия на кнопку включения. Трещетка имеет большое количество регулировок. Без труда можно подобрать необходимое усилие для конкретного вида работы. Патрон зажимает сверла диметром до 13мм. Очень нужная возможность. Удачно сделана подсветка. Светит туда куда надо и есть три позиции регулировки этого освещения. На 3 позиции можно пользоваться как фонариком ,если нужно. Комплекта из двух аккумуляторов (по 2А каждый) вполне хватает на день работ без подзарядки. Всегда можно проконтролировать остаточный уровень заряда аккума с помощью кнопки,которая расположена сзади аккумулятора. Если необходима зарядка,то это можно с легкостью сделать с помощью зарядного устройства входящего в комплект. Заряжает очень быстро. Кейс для этого шуруповерта легко вмещает в себя:пару аккумуляторов, зарядное устройство,сам шуруповерт. Дополнительно в кейсе можно поместить сверла,набор бит, битодержатель и т.д. Всё помещается без труда, только надо предусмотреть крепление всего этого "дополнительного", чтобы не летало по всему кейсу. Для меня важен ещё один момент. В перспективе хочу докупить другой аккумуляторный инструмент фирмы Dewalt. Естественно докупать буду только "тушки"- без аккумуляторов и зарядного. Получается существенная экономия по деньгам.
Достоинства:
Мощная, надежная, эффективная, долго держит заряд без работы и во время работы.
Недостатки:
Пока не нашел.
Комментарий:
Качественная - можно легко справиться со всей работой. Особенно хороша при сборке мебели и сверлении не несущих стен.
Достоинства:
Инструмент ОЧЕНЬ хороший.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Большое спасибо за оказанную услугу!
Достоинства:
Не тяжелый, но с необходимой массой! Идеально лежит в руке.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
МОЩЬ! И еще раз мощь! Крутил и длинные 120 саморезы, засверливал под глухари, крутил глухари!Не люфтит. Такое чувство, что крутишь короткие саморезы обычной макитой или метабо. Долго держит аккамулятор. Долго мучался с выбором из-за цены, но ни сколько не жалею о покупке после проделанной работы. Работаю им часто. Однозначно рекомендую.