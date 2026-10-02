Дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE аккум. патрон:шестигр.1/4" (кейс в комплекте)
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Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 380 руб.
В наличии
Код товара: 643265
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
23 380 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х29х13
Вес, кг.
1.1
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE аккум. патрон:шестигр.1/4" (кейс в комплекте)
Аккумуляторный шуруповерт Makita DDF083RFE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице.Электронная регулировка оборотов помогает подстроиться под конкретный тип материала.Реверс позволяет быстро менять направление вращения шпинделя.Реверс есть.Напряжение аккумулятора, В 18.Число ступеней крутящего момента 21.Емкость аккумулятора, Ач 3.0.Макс. диаметр сверления (сталь), мм 13.Тип двигателя бесщеточный.Диаметр патрона, мм 13.Подсветка есть.Число скоростей 2.
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Аккумуляторный шуруповерт Makita DDF083RFE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице.Электронная регулировка оборотов помогает подстроиться под конкретный тип материала.Реверс позволяет быстро менять направление вращения шпинделя.Реверс есть.Напряжение аккумулятора, В 18.Число ступеней крутящего момента 21.Емкость аккумулятора, Ач 3.0.Макс. диаметр сверления (сталь), мм 13.Тип двигателя бесщеточный.Диаметр патрона, мм 13.Подсветка есть.Число скоростей 2.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE аккум. патрон:шестигр.1/4" (кейс в комплекте) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 23380 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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