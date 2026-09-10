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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch EasyDrill 1200 (06039D3002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch EasyDrill 1200 (06039D3002)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch EasyDrill 1200 (06039D3002) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch EasyDrill 1200 (06039D3002) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch EasyDrill 1200 (06039D3002) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch EasyDrill 1200 (06039D3002) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch EasyDrill 1200 (06039D3002) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch EasyDrill 1200 (06039D3002) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch EasyDrill 1200 (06039D3002) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch EasyDrill 1200 (06039D3002) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 344196
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х12
Вес, кг.
1

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch EasyDrill 1200 (06039D3002)

Аккумуляторная дрель EasyDrill 1200 – именно то, что нужно. Это небольшой и легкий инструмент, отличающийся простотой настройки, а также удобством использования и управления без снижения производительности. Предусмотрено 20 предустановленных настроек крутящего момента, настройка сверления и двухскоростной редуктор, обеспечивающий оптимальную мощность и скорость для каждой задачи. Встроенный светодиодный фонарь освещает заготовку, обеспечивая хорошую видимость в любых условиях работы. Патрон с одной муфтой позволяет быстро и легко заменять биты. Эта дрель оптимально подходит для быстрого начала работ по завинчиванию и сверлению по дереву, металлу и пластмассе.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch EasyDrill 1200 (06039D3002)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель EasyDrill 1200 – именно то, что нужно. Это небольшой и легкий инструмент, отличающийся простотой настройки, а также удобством использования и управления без снижения производительности. Предусмотрено 20 предустановленных настроек крутящего момента, настройка сверления и двухскоростной редуктор, обеспечивающий оптимальную мощность и скорость для каждой задачи. Встроенный светодиодный фонарь освещает заготовку, обеспечивая хорошую видимость в любых условиях работы. Патрон с одной муфтой позволяет быстро и легко заменять биты. Эта дрель оптимально подходит для быстрого начала работ по завинчиванию и сверлению по дереву, металлу и пластмассе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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