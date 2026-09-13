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Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной

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Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 9
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 10
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 11
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 12
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 13
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 14
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 15
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 16
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 12
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 13
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 14
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 15
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 16
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706254
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
15
Длина, м
8.1
Высота, см
23.2
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
22х19х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной

Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita XPT 18В, бак и зу DDF487Z предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов в дереве, металле и пластике.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
15
Длина, м
8.1
Высота, см
23.2
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Описание
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita XPT 18В, бак и зу DDF487Z предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов в дереве, металле и пластике.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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