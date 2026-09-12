Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 Professional с 2-мя АКБ, кейс (06019H5000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680704
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, аккумулятор 2 шт, документация, зарядное устройство, инструкция по эксплуатации, кейс, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
13
Ограничитель глубины сверления
да
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
11
Длина, см
42
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
44х39х11
Вес, кг.
4
Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 Professional с 2-мя АКБ, кейс (06019H5000)
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 Professional с 2 скоростными режимами имеет систему тормоза, которая гарантирует быструю остановку двигателя при выключении электропривода. Изменить направление при вращении и открутить винты или болты можно благодаря функции реверса. Bosch GSR 18V-50 Professional оборудован подсветкой для работы на плохо освещенных участках. Автономная работа обеспечивается от аккумулятора Bosch GBA 18V 2.0Ah. Прорезиненная вставка на рукоятке предупреждает проскальзывание ладони. Для хранения и транспортировки устройства предусмотрен кейс.
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Дрель
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, аккумулятор 2 шт, документация, зарядное устройство, инструкция по эксплуатации, кейс, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Развернуть
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
13
Ограничитель глубины сверления
да
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
11
Длина, см
42
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 Professional с 2 скоростными режимами имеет систему тормоза, которая гарантирует быструю остановку двигателя при выключении электропривода. Изменить направление при вращении и открутить винты или болты можно благодаря функции реверса. Bosch GSR 18V-50 Professional оборудован подсветкой для работы на плохо освещенных участках. Автономная работа обеспечивается от аккумулятора Bosch GBA 18V 2.0Ah. Прорезиненная вставка на рукоятке предупреждает проскальзывание ладони. Для хранения и транспортировки устройства предусмотрен кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 Professional с 2-мя АКБ, кейс (06019H5000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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