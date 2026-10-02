Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4" (кейс в комплекте)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4" (кейс в комплекте)
Шуруповерт Makita DTD156RFE с автономной работой от аккумулятора исключает необходимость питания от электросети, что обеспечивает удобную работу при откручивании и закручивании крепежа. Функция реверса с обратным вращением облегчает извлечение биты при заклинивании. Инструмент оснащен шестигранным патроном стандарта HEX 1/4 дюйма. Подсветка ярко освещает рабочую область и улучшает видимость в труднодоступных местах. Рукоятка с нескользящей прорезиненной накладкой гарантирует комфортный хват. В комплекте с шуруповертом Makita DTD156RFE поставляются крепление на пояс, 2 аккумулятора со слайдерным фиксатором, зарядное устройство и кейс.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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