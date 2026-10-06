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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE

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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 5
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 6
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 7
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 8
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 9
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 10
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 11
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 12
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 13
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 14
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 15
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 16
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 17
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 18
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 2
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 3
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 4
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 5
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 6
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 7
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 8
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 9
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 10
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 11
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 12
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 13
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 14
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 15
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 16
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 17
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 18
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639341
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
28х28х15
Вес, кг.
3

Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE

Дрель-шуруповерт Makita DF033DWAE – компактный аккумуляторный инструмент, который позволит эффективно справляться с различными задачами. В нем установлены щеточный двигатель и патрон стандарта HEX. Данная модель предлагает на выбор 2 скорости и 20 положений регулировки крутящего момента. Для повышения комфорта в эксплуатации инструмента имеются реверс и подсветка. Прорезиненное покрытие на рукоятке способствует более удобному удержанию дрели-шуруповерта. Вместе с Makita DF033DWAE поставляются 2 сменных аккумулятора, устройство зарядки, бита и кейс.



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Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Описание
Дрель-шуруповерт Makita DF033DWAE – компактный аккумуляторный инструмент, который позволит эффективно справляться с различными задачами. В нем установлены щеточный двигатель и патрон стандарта HEX. Данная модель предлагает на выбор 2 скорости и 20 положений регулировки крутящего момента. Для повышения комфорта в эксплуатации инструмента имеются реверс и подсветка. Прорезиненное покрытие на рукоятке способствует более удобному удержанию дрели-шуруповерта. Вместе с Makita DF033DWAE поставляются 2 сменных аккумулятора, устройство зарядки, бита и кейс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Доставка
Отзывы


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