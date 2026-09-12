Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Ударная дрель-шуруповерт Makita HP002GZ относится к профессиональным инструментам с бесщеточным двигателем. Прибор поставляется без ЗУ и АКБ, требуя для работы фирменный аккумулятор 40 В с креплением-слайдером. Прорезиненная ручка легко удерживается даже в неудобном положении, упрощая работу со сложными конструкциями и разными материалами. Прибор Makita HP002GZ обладает двумя скоростями, удобной настройкой крутящего момента (21 ступень) и режимом сверления. Безопасность гарантируют система торможения, блокировка шпинделя и защита от случайного запуска. Реверс поможет быстро изъять застрявший патрон, а автоматическая подсветка упростит работу в труднодоступных местах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 070 руб.3018 руб. в СплитАккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АК...
-
В наличииЦена 12 260 руб.3065 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ L...
-
В наличииЦена 13 300 руб.3325 руб. в СплитВинтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кей...
-
В наличииЦена 13 370 руб.3343 руб. в СплитНабор: дрель-шуруповерт + мини УШМ ЗУБР КОМПАКТ #5, BRUSHLESS, 1...
-
В наличииЦена 13 420 руб. 22 310 руб.3355 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #3 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (4 А·ч)...
-
В наличииЦена 13 570 руб. 26 980 руб.3393 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (60103650...
-
В наличииЦена 13 710 руб.3428 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 13 720 руб.3430 руб. в СплитНабор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 B...
-
В наличииЦена 13 950 руб. 20 000 руб.3488 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 14 160 руб. 20 000 руб.3540 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS ...
-
В наличииЦена 14 320 руб.3580 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 14 410 руб.3603 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточн...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)