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Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной

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Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 9
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 10
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 11
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 12
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 13
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 14
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 12
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 13
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 14
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 730 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681467
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной
11 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
23х23х9
Вес, кг.
2.2

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной

Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z Без ЗУ и АКБ имеет ударный механизм, позволяющий решать задачи самого высокого уровня сложности. Инструмент универсален: вы сможете не только работать с крепежом, но и получите возможность сверлить отверстия в материалах разных типов. Дрель-шуруповерт получает питание от аккумулятора. Это значит, что вы сможете работать везде, где это будет необходимо. Зарядное устройство и аккумулятор в комплект не входят. Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z Без ЗУ и АКБ имеет электронную защиту от перегрузок. Предусмотрена подсветка рабочей зоны, польза от которой очевидна даже в случае, если работа ведется в условиях средней освещенности. Дрель-шуруповерт имеет 2 скоростных режима. Максимальная частота вращения – 2000 оборотов в минуту. Есть возможность выбора одной из 20 ступеней крутящего момента. Диаметр отверстий, которые вы сможете сверлить, зависит от типа материала, с которым вы работаете. Величина этого показателя для древесины равна 38 мм, а для металла – 13 мм. Масса дрели-шуруповерта равна 1.43 кг.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Описание
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z Без ЗУ и АКБ имеет ударный механизм, позволяющий решать задачи самого высокого уровня сложности. Инструмент универсален: вы сможете не только работать с крепежом, но и получите возможность сверлить отверстия в материалах разных типов. Дрель-шуруповерт получает питание от аккумулятора. Это значит, что вы сможете работать везде, где это будет необходимо. Зарядное устройство и аккумулятор в комплект не входят. Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z Без ЗУ и АКБ имеет электронную защиту от перегрузок. Предусмотрена подсветка рабочей зоны, польза от которой очевидна даже в случае, если работа ведется в условиях средней освещенности. Дрель-шуруповерт имеет 2 скоростных режима. Максимальная частота вращения – 2000 оборотов в минуту. Есть возможность выбора одной из 20 ступеней крутящего момента. Диаметр отверстий, которые вы сможете сверлить, зависит от типа материала, с которым вы работаете. Величина этого показателя для древесины равна 38 мм, а для металла – 13 мм. Масса дрели-шуруповерта равна 1.43 кг.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной - стоимость товара 11730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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