Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z аккум. патрон:быстрозажимной
Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z Без ЗУ и АКБ имеет ударный механизм, позволяющий решать задачи самого высокого уровня сложности. Инструмент универсален: вы сможете не только работать с крепежом, но и получите возможность сверлить отверстия в материалах разных типов. Дрель-шуруповерт получает питание от аккумулятора. Это значит, что вы сможете работать везде, где это будет необходимо. Зарядное устройство и аккумулятор в комплект не входят. Дрель-шуруповерт Makita DHP484Z Без ЗУ и АКБ имеет электронную защиту от перегрузок. Предусмотрена подсветка рабочей зоны, польза от которой очевидна даже в случае, если работа ведется в условиях средней освещенности. Дрель-шуруповерт имеет 2 скоростных режима. Максимальная частота вращения – 2000 оборотов в минуту. Есть возможность выбора одной из 20 ступеней крутящего момента. Диаметр отверстий, которые вы сможете сверлить, зависит от типа материала, с которым вы работаете. Величина этого показателя для древесины равна 38 мм, а для металла – 13 мм. Масса дрели-шуруповерта равна 1.43 кг.
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Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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