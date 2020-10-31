Дрель электрическая Makita DP4011 безударная

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Дрель электрическая
|Дополнительная рукоятка
|да
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|40 мм
|Макс. диаметр сверления (металл)
|18 мм
|Мощность
|720 Вт
|Тип патрона
|быстрозажимной
|В кейсе
|нет
|Вес, кг
|2.2
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