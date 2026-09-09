Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWAE
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
10
Макс. диаметр сверления металла
21
Ударный механизм
нет
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%12 100 руб. 25 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 271118
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, зарядное устройство, бита, 2 аккумулятора, кейс
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
30
Макс. диаметр сверления дерева
10
Макс. диаметр сверления металла
21
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
11.7
Высота, см
36.7
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
36х28х12
Вес, кг.
2.82
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWAE
Компактный аккумуляторный инструмент для работы в стесненных условиях. Патрон быстрозажимной 10 мм, 2 скорости, 18 ступеней крутящего момента. Аккумулятор - литиевый слайдер 12 В, в комплект поставки входит 2 шт. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном и рассчитан на питание от литиевых слайдеров напряжением 10,8 – 12 В.
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, зарядное устройство, бита, 2 аккумулятора, кейс
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
30
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
10
Макс. диаметр сверления металла
21
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
11.7
Высота, см
36.7
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Компактный аккумуляторный инструмент для работы в стесненных условиях. Патрон быстрозажимной 10 мм, 2 скорости, 18 ступеней крутящего момента. Аккумулятор - литиевый слайдер 12 В, в комплект поставки входит 2 шт. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном и рассчитан на питание от литиевых слайдеров напряжением 10,8 – 12 В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWAE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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