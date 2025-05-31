Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 910 руб.
В наличии
Код товара: 695522
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 910 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея – 2 шт, зарядное устройство, дополнительная рукоятка, бита, поясная скоба, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
11.2
Длина, см
37
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
37х30х11
Вес, кг.
3.1
Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DB-201-22 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа / демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки. Бесщеточный двигатель Brushless обладает высоким крутящим моментом и высоким КПД. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумуляторные батареи. Подсветка позволяет комфортно работать при недостаточном освещении.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 480 руб.2620 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·...
-
В наличииЦена 10 500 руб. 16 000 руб.2625 руб. в СплитВинтоверт Metabo PowerMaxx SB аккум. патрон:быстрозажимной (кейс...
-
В наличииЦена 10 580 руб.2645 руб. в СплитВинтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кей...
-
В наличииЦена 10 620 руб.2655 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч)...
-
В наличииЦена 10 730 руб.2683 руб. в СплитДрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщет...
-
В наличииЦена 10 870 руб.2718 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч)...
-
В наличииЦена 10 910 руб.2728 руб. в СплитНабор: модульная дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #4, BR...
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Про...
-
В наличииЦена 11 720 руб. 16 200 руб.2930 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS Basic (60098...
-
В наличииЦена 11 730 руб. 17 000 руб.2933 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 11 840 руб.2960 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-02, Li-Ion, ...
-
В наличииЦена 11 880 руб.2970 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·...
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея – 2 шт, зарядное устройство, дополнительная рукоятка, бита, поясная скоба, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
11.2
Длина, см
37
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DB-201-22 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа / демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки. Бесщеточный двигатель Brushless обладает высоким крутящим моментом и высоким КПД. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумуляторные батареи. Подсветка позволяет комфортно работать при недостаточном освещении.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
пришло все целое, посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит,как купили сразу пошел в работу,мощный,удобный,надежный,гарантия 5 лет.Предыдущий Шурик тоже был Зубр,отслужил верой и правдой 7 лет,поэтому решили продолжить пользоваться инструментом этой марки.Доставка быстрая,упакован на 5,солидный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант) Один попался через пару месяцев мотор умер, но поменяли все окей
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный шуруповерт-дрель-перфоратор . С высоким крутяшим моментом. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
полный комплект. пломба контроля качества целая. проверил сразу- работает,батареи заряжены. надо проверять в работе!
Достоинства:
Комментарий:
брали в подарок, гарантию сделали сразу от производителя на 5 лет брали для домашних дел.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая дрель-шуруповерт, мощная, отличный помощник в простом и сложном ремонте, 2 акб, заряжаются около 30 мин
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась, с подсветкой и мощная. Однозначно рекомендую товар к покупке, не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
качественный, удобный инструмент
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - по цене 10910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22
Достоинства:
Комментарий:
пришло все целое, посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит,как купили сразу пошел в работу,мощный,удобный,надежный,гарантия 5 лет.Предыдущий Шурик тоже был Зубр,отслужил верой и правдой 7 лет,поэтому решили продолжить пользоваться инструментом этой марки.Доставка быстрая,упакован на 5,солидный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант) Один попался через пару месяцев мотор умер, но поменяли все окей
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный шуруповерт-дрель-перфоратор . С высоким крутяшим моментом. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
полный комплект. пломба контроля качества целая. проверил сразу- работает,батареи заряжены. надо проверять в работе!
Достоинства:
Комментарий:
брали в подарок, гарантию сделали сразу от производителя на 5 лет брали для домашних дел.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая дрель-шуруповерт, мощная, отличный помощник в простом и сложном ремонте, 2 акб, заряжаются около 30 мин
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась, с подсветкой и мощная. Однозначно рекомендую товар к покупке, не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
качественный, удобный инструмент