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Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22

9 Отзывы
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Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 1
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 2
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 3
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 4
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 5
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 6
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 7
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 8
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 9
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 10
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 11
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 12
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 13
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 14
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 15
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 16
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 17
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 18
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 19
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 20
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 21
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 22
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 23
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 24
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 25
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 2
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 3
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 4
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 5
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 6
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 7
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 8
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 9
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 10
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 11
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 12
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 13
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 14
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 15
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 16
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 17
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 18
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 19
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 20
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 21
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 22
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 23
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 24
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 25
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 910 руб. 
Начислим 175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695522
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22
10 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея – 2 шт, зарядное устройство, дополнительная рукоятка, бита, поясная скоба, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
11.2
Длина, см
37
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
37х30х11
Вес, кг.
3.1

Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22

Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DB-201-22 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа / демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки. Бесщеточный двигатель Brushless обладает высоким крутящим моментом и высоким КПД. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумуляторные батареи. Подсветка позволяет комфортно работать при недостаточном освещении.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
пришло все целое, посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит,как купили сразу пошел в работу,мощный,удобный,надежный,гарантия 5 лет.Предыдущий Шурик тоже был Зубр,отслужил верой и правдой 7 лет,поэтому решили продолжить пользоваться инструментом этой марки.Доставка быстрая,упакован на 5,солидный.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант) Один попался через пару месяцев мотор умер, но поменяли все окей
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный шуруповерт-дрель-перфоратор . С высоким крутяшим моментом. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
полный комплект. пломба контроля качества целая. проверил сразу- работает,батареи заряжены. надо проверять в работе!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Рамис Н.

Достоинства:


Комментарий:
брали в подарок, гарантию сделали сразу от производителя на 5 лет брали для домашних дел.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая дрель-шуруповерт, мощная, отличный помощник в простом и сложном ремонте, 2 акб, заряжаются около 30 мин
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась, с подсветкой и мощная. Однозначно рекомендую товар к покупке, не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
качественный, удобный инструмент



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея – 2 шт, зарядное устройство, дополнительная рукоятка, бита, поясная скоба, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
11.2
Длина, см
37
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DB-201-22 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа / демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки. Бесщеточный двигатель Brushless обладает высоким крутящим моментом и высоким КПД. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумуляторные батареи. Подсветка позволяет комфортно работать при недостаточном освещении.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
пришло все целое, посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит,как купили сразу пошел в работу,мощный,удобный,надежный,гарантия 5 лет.Предыдущий Шурик тоже был Зубр,отслужил верой и правдой 7 лет,поэтому решили продолжить пользоваться инструментом этой марки.Доставка быстрая,упакован на 5,солидный.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант) Один попался через пару месяцев мотор умер, но поменяли все окей
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный шуруповерт-дрель-перфоратор . С высоким крутяшим моментом. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
полный комплект. пломба контроля качества целая. проверил сразу- работает,батареи заряжены. надо проверять в работе!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Рамис Н.

Достоинства:


Комментарий:
брали в подарок, гарантию сделали сразу от производителя на 5 лет брали для домашних дел.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая дрель-шуруповерт, мощная, отличный помощник в простом и сложном ремонте, 2 акб, заряжаются около 30 мин
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась, с подсветкой и мощная. Однозначно рекомендую товар к покупке, не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
качественный, удобный инструмент


Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 - по цене 10910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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