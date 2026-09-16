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Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22)

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Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 1
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 2
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 3
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 4
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 5
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 6
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 7
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 8
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 9
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 10
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 11
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 12
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 13
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 14
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 15
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 16
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 17
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 18
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 19
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 20
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 21
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 1
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 2
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 3
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 4
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 5
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 6
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 7
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 8
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 9
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 10
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 11
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 12
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 13
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 14
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 15
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 16
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 17
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 18
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 19
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 20
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 21
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721318
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22)
10 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
да
Комплектация
чемодан/кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/4 дюйма
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
280
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-3300 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
370х300х112
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х12
Вес, кг.
3.8

Описание товара Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22)

Представляем вашему вниманию аккумуляторный винтоверт Зубр GVB-250-42 из профессиональной серии! Этот надежный инструмент оснащен мощным бесщеточным двигателем 20В, обеспечивающим высокий крутящий момент до 280 Н*м, что позволяет справляться даже с самыми сложными задачами. В комплект входят две литий-ионные батареи емкостью 4 Ач каждая, гарантирующие длительную работу без перезарядки. Инструмент оснащен HEX патроном размером 1/4 дюйма и поддерживает крепеж от М6 до М16. Три скорости работы, ударная функция с частотой до 3900 уд/мин и электронная регулировка частоты вращения позволяют точно настроить винтоверт под любые нужды. Дополнительные удобства включают встроенную подсветку, функцию реверса и защиту от перегрузки. Все это упаковано в удобный кейс, что облегчает хранение и транспортировку. Идеальный выбор для профессионалов, ищущих надежный и многофункциональный инструмент. В комплект также входят зарядное устройство и руководство по эксплуатации.



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Отзывы о товаре Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
да
Комплектация
чемодан/кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/4 дюйма
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
280
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Развернуть
Кол-во ударов
0-3300 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
370х300х112
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию аккумуляторный винтоверт Зубр GVB-250-42 из профессиональной серии! Этот надежный инструмент оснащен мощным бесщеточным двигателем 20В, обеспечивающим высокий крутящий момент до 280 Н*м, что позволяет справляться даже с самыми сложными задачами. В комплект входят две литий-ионные батареи емкостью 4 Ач каждая, гарантирующие длительную работу без перезарядки. Инструмент оснащен HEX патроном размером 1/4 дюйма и поддерживает крепеж от М6 до М16. Три скорости работы, ударная функция с частотой до 3900 уд/мин и электронная регулировка частоты вращения позволяют точно настроить винтоверт под любые нужды. Дополнительные удобства включают встроенную подсветку, функцию реверса и защиту от перегрузки. Все это упаковано в удобный кейс, что облегчает хранение и транспортировку. Идеальный выбор для профессионалов, ищущих надежный и многофункциональный инструмент. В комплект также входят зарядное устройство и руководство по эксплуатации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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