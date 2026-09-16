Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб.
В наличии
Код товара: 708494
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, скоба поясная, аккумулятор, бита 50 мм, зарядное устройство, битодержатель, кейс, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
450х380х150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х38х15
Вес, кг.
1.5
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22)
ЗУБР Профессионал Компакт 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс DB-50-22 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Компактная дрель-шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Крутящий момент 50 Нм и небольшой вес делают его удобным для наиболее распространенных работ - сверление дерева и металла (при установке соответствующих сверл), заворачивание крепежа диаметром до 8 мм (при установке соответствующих бит), перемешивание ЛКМ (при установке соответствующих насадок) и т.д.. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 090 руб.2523 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-02 Li-Ion, 18 В...
-
В наличииЦена 10 130 руб. 20 000 руб.2533 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (60008050...
-
В наличииЦена 10 310 руб.2578 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LM...
-
В наличииЦена 10 480 руб.2620 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·...
-
В наличииЦена 10 500 руб. 16 000 руб.2625 руб. в СплитВинтоверт Metabo PowerMaxx SB аккум. патрон:быстрозажимной (кейс...
-
В наличииЦена 10 580 руб.2645 руб. в СплитВинтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кей...
-
В наличииЦена 10 730 руб.2683 руб. в СплитДрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщет...
-
В наличииЦена 10 870 руб.2718 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч)...
-
В наличииЦена 10 910 руб.2728 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22
-
В наличииЦена 10 910 руб.2728 руб. в СплитНабор: модульная дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #4, BR...
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Про...
-
В наличииЦена 11 720 руб. 16 200 руб.2930 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS Basic (60098...
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, скоба поясная, аккумулятор, бита 50 мм, зарядное устройство, битодержатель, кейс, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
450х380х150 мм
Страна производитель
Китай
ЗУБР Профессионал Компакт 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс DB-50-22 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Компактная дрель-шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Крутящий момент 50 Нм и небольшой вес делают его удобным для наиболее распространенных работ - сверление дерева и металла (при установке соответствующих сверл), заворачивание крепежа диаметром до 8 мм (при установке соответствующих бит), перемешивание ЛКМ (при установке соответствующих насадок) и т.д.. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22)