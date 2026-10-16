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Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4"

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Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 3
Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
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Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
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Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
  • Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
  • Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
  • Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 3
  • Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
  • Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 5
  • Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
  • Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 7
  • Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
  • Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 9
  • Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 10
  • Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 11
  • Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 12
  • Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 13
  • Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 040 руб. 
Начислим 177 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639630
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4"
11 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4"

Шуруповерт Makita FS2700 отлично проявит себя во время масштабных монтажных/демонтажных работ, являясь оптимальным вариантом для вкручивания шурупов и саморезов в древесные материалы, гипсокартон, поликарбонат и т. д. Безударный инструмент получает питание от сети 220 В и может работать от розетки без заземления, имея двойную защитную изоляцию корпуса. Он оборудован патроном под биты, рассчитанным на установку любой необходимой вам оснастки с хвостовиком-шестигранником диаметром 6.35 мм. Благодаря предусмотренной в модели Makita FS2700 электронной регулировке оборотов вы сможете выбрать оптимальную скорость закручивания/выкручивания для каждого типа используемого крепежа. Инструмент снабжен светодиодной подсветкой рабочей зоны, поэтому работа при недостаточном освещении не будет представлять для вас проблемы.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4"




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Описание
Шуруповерт Makita FS2700 отлично проявит себя во время масштабных монтажных/демонтажных работ, являясь оптимальным вариантом для вкручивания шурупов и саморезов в древесные материалы, гипсокартон, поликарбонат и т. д. Безударный инструмент получает питание от сети 220 В и может работать от розетки без заземления, имея двойную защитную изоляцию корпуса. Он оборудован патроном под биты, рассчитанным на установку любой необходимой вам оснастки с хвостовиком-шестигранником диаметром 6.35 мм. Благодаря предусмотренной в модели Makita FS2700 электронной регулировке оборотов вы сможете выбрать оптимальную скорость закручивания/выкручивания для каждого типа используемого крепежа. Инструмент снабжен светодиодной подсветкой рабочей зоны, поэтому работа при недостаточном освещении не будет представлять для вас проблемы.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4" - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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