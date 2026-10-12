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Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной

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Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 9
Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 10
Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 11
Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 12
Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 13
Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 12
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 13
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 690 руб. 
Начислим 172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706252
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной
10 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
54
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
22
Длина, м
9
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
30х27х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484Z предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Функция реверса упрощает извлечение заклинившего сверла и выворачивание крепежа. Обрезиненная рукоятка способствует комфортной работе пользователя. Благодаря встроенной подсветке, можно работать при плохом освещении.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
54
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
22
Длина, м
9
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484Z предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Функция реверса упрощает извлечение заклинившего сверла и выворачивание крепежа. Обрезиненная рукоятка способствует комфортной работе пользователя. Благодаря встроенной подсветке, можно работать при плохом освещении.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Makita DDF484Z аккум. патрон:быстрозажимной - стоимость товара 10690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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