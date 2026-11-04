Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita DF333DYX14 - это инструмент, сочетающий в себе производительность и эргономику в компактном размере. Дрель-шуруповерт обладает 2 скоростями, что позволяет применять ее для широкого спектра различных ремонтных и отделочных работ. Наличие реверсивного переключателя, а так же электрического тормоза увеличивают безопасность оператора при работе с инструментом. Применяемая в аппарате литий - ионная технология увеличивает его срок службы и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Преимущества Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки, Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона, Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла, Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы, Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении, Удобная обрезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости, Металлическая скоба - для ношения Makita DF333DYX14 на ремне. Комплектация Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора 12 В 1,5 Ач, Зарядное устройство, Крепление для пояса, Бита, Руководство по эксплуатации, Кейс. Набор бит D-31083 в подарок! Характеристики Производитель: Makita Вид: безударный Тип: аккумуляторный Крутящий момент, Нм: 30 Напряжение, В: 12 Емкость аккумулятора, Ач: 1.5 Количество аккумуляторов, шт: 2 Тип двигателя: щеточный Тип патрона: быстрозажимной Размер патрона, мм: 0.8 - 10 Число скоростей, шт: 2 Число оборотов, об/мин: 0-450 / 0-1700 Диаметр сверления в дереве, мм: 21 Диаметр сверления в металле, мм: 10 Наличие удара: нет Наличие подсветки: есть Наличие Bluetooth: нет Вес, кг: 1.1 Поставляется: кейс Функции: блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, прорезиненная рукоятка, фиксация шпинделя, Кейс в комплекте, Рукоятки с резиновым покрытием, Тормоз двигателя, блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, фиксация шпинделя, Кейс в комплекте
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Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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