Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 8
Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 070 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643259
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
12 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
дрель-шуруповерт
Вес, кг.
3

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita DF333DYX14 - это инструмент, сочетающий в себе производительность и эргономику в компактном размере. Дрель-шуруповерт обладает 2 скоростями, что позволяет применять ее для широкого спектра различных ремонтных и отделочных работ. Наличие реверсивного переключателя, а так же электрического тормоза увеличивают безопасность оператора при работе с инструментом. Применяемая в аппарате литий - ионная технология увеличивает его срок службы и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Преимущества Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки, Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона, Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла, Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы, Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении, Удобная обрезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости, Металлическая скоба - для ношения Makita DF333DYX14 на ремне. Комплектация Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора 12 В 1,5 Ач, Зарядное устройство, Крепление для пояса, Бита, Руководство по эксплуатации, Кейс. Набор бит D-31083 в подарок! Характеристики Производитель: Makita Вид: безударный Тип: аккумуляторный Крутящий момент, Нм: 30 Напряжение, В: 12 Емкость аккумулятора, Ач: 1.5 Количество аккумуляторов, шт: 2 Тип двигателя: щеточный Тип патрона: быстрозажимной Размер патрона, мм: 0.8 - 10 Число скоростей, шт: 2 Число оборотов, об/мин: 0-450 / 0-1700 Диаметр сверления в дереве, мм: 21 Диаметр сверления в металле, мм: 10 Наличие удара: нет Наличие подсветки: есть Наличие Bluetooth: нет Вес, кг: 1.1 Поставляется: кейс Функции: блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, прорезиненная рукоятка, фиксация шпинделя, Кейс в комплекте, Рукоятки с резиновым покрытием, Тормоз двигателя, блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, фиксация шпинделя, Кейс в комплекте



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
дрель-шуруповерт
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita DF333DYX14 - это инструмент, сочетающий в себе производительность и эргономику в компактном размере. Дрель-шуруповерт обладает 2 скоростями, что позволяет применять ее для широкого спектра различных ремонтных и отделочных работ. Наличие реверсивного переключателя, а так же электрического тормоза увеличивают безопасность оператора при работе с инструментом. Применяемая в аппарате литий - ионная технология увеличивает его срок службы и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Преимущества Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки, Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона, Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла, Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы, Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении, Удобная обрезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости, Металлическая скоба - для ношения Makita DF333DYX14 на ремне. Комплектация Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора 12 В 1,5 Ач, Зарядное устройство, Крепление для пояса, Бита, Руководство по эксплуатации, Кейс. Набор бит D-31083 в подарок! Характеристики Производитель: Makita Вид: безударный Тип: аккумуляторный Крутящий момент, Нм: 30 Напряжение, В: 12 Емкость аккумулятора, Ач: 1.5 Количество аккумуляторов, шт: 2 Тип двигателя: щеточный Тип патрона: быстрозажимной Размер патрона, мм: 0.8 - 10 Число скоростей, шт: 2 Число оборотов, об/мин: 0-450 / 0-1700 Диаметр сверления в дереве, мм: 21 Диаметр сверления в металле, мм: 10 Наличие удара: нет Наличие подсветки: есть Наличие Bluetooth: нет Вес, кг: 1.1 Поставляется: кейс Функции: блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, прорезиненная рукоятка, фиксация шпинделя, Кейс в комплекте, Рукоятки с резиновым покрытием, Тормоз двигателя, блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, фиксация шпинделя, Кейс в комплекте


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 12070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...