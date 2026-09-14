Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70)
Профессиональная аккумуляторная двухскоростнаядрель-шуруповерт, одна из самых компактных в своем классе. Модель оптимально сбалансирована по весу, размерам и мощности для выполнения больших объемов работ с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ c вентильным бесщеточным приводом. Оснащена Li-ion слайдерным аккумуляторным блоком платформы АПИ.Дополнительный ударный режим позволяет производить эффективное бурение камня, кирпича, бетона. Высокая энергоэффективность, отличная производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу;экономичное использование ресурса аккумуляторного блока АПИ за счет высокого КПД привода;редуктор с механическим переключением скоростей;управление скоростью вращения нажатием на курок;компактный размер и уменьшенный вес позволяют использовать дрель-шуруповерт для работы в условиях недостатка свободного места;моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час не сокращая срок ее службы;БЗП патрон с фиксацией; Удобная обрезиненная рукоятка;удобно расположенная мощная подсветка рабочей зоны, автоматически подключающаяся при недостаточном уровне освещенности;Использование вентильного бесщеточного двигателя позволило получить энергетические характеристики машины, значительно превосходящие характеристики не только машин с коллекторным приводом, но и сетевых аналогов, за счет более высокого КПД (выше на 30%). Это позволяет выполнять больше работы на одном заряде и таким образом экономить режим работы аккумуляторного блока. Комплектация: 2 аккумулятора 2 Ач LI–ION,1 часовое ЗУ, скоба для подвешивания на ремень, пластиковый кейс.Рекомендуется для профессионального использования.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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