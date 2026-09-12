HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659870
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
Винтоверт ударный аккумуляторный RID18C-0 ONE+ HP - 1 шт, ударостойкие биты - 2 шт, переходник 3/8 для торцевых головок - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт, картонная коробка - 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
240
Импульсный режим
да
Кол-во ударов
4200 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х10
Вес, кг.
1.22
Описание товара HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+
Бесщеточный импульсный винтоверт Ryobi ONE+ HP RID18C-0 5133004938 применяется для закручивания и откручивания крепежных элементов. Благодаря компактным размерам корпуса удобен для работы в труднодоступных местах, в том числе над головой.Мощный импульсный механизм обеспечивает высокое усилие - в 4 раза больше, чем у дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
Винтоверт ударный аккумуляторный RID18C-0 ONE+ HP - 1 шт, ударостойкие биты - 2 шт, переходник 3/8 для торцевых головок - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт, картонная коробка - 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
240
Импульсный режим
да
Кол-во ударов
4200 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Бесщеточный импульсный винтоверт Ryobi ONE+ HP RID18C-0 5133004938 применяется для закручивания и откручивания крепежных элементов. Благодаря компактным размерам корпуса удобен для работы в труднодоступных местах, в том числе над головой.Мощный импульсный механизм обеспечивает высокое усилие - в 4 раза больше, чем у дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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