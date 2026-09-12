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HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+

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HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+ - фото 1
HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+ - фото 2
HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+ - фото 3
HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Питание
от аккумулятора
  • HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+ - фото 1
  • HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+ - фото 2
  • HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+ - фото 3
  • HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659870
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
Винтоверт ударный аккумуляторный RID18C-0 ONE+ HP - 1 шт, ударостойкие биты - 2 шт, переходник 3/8 для торцевых головок - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт, картонная коробка - 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
240
Импульсный режим
да
Кол-во ударов
4200 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х10
Вес, кг.
1.22

Описание товара HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+

Бесщеточный импульсный винтоверт Ryobi ONE+ HP RID18C-0 5133004938 применяется для закручивания и откручивания крепежных элементов. Благодаря компактным размерам корпуса удобен для работы в труднодоступных местах, в том числе над головой.Мощный импульсный механизм обеспечивает высокое усилие - в 4 раза больше, чем у дрели.



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Отзывы о товаре HP Импульсный винтоверт RID18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004938 Ryobi One+




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
Винтоверт ударный аккумуляторный RID18C-0 ONE+ HP - 1 шт, ударостойкие биты - 2 шт, переходник 3/8 для торцевых головок - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт, картонная коробка - 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
240
Импульсный режим
да
Кол-во ударов
4200 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный импульсный винтоверт Ryobi ONE+ HP RID18C-0 5133004938 применяется для закручивания и откручивания крепежных элементов. Благодаря компактным размерам корпуса удобен для работы в труднодоступных местах, в том числе над головой.Мощный импульсный механизм обеспечивает высокое усилие - в 4 раза больше, чем у дрели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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