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Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)

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Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 1
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 2
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 3
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 4
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 5
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 6
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 7
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 8
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 9
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 1
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 2
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 3
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 4
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 5
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 6
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 7
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 8
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 9
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637970
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)
5 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, скоба, бита, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х10
Вес, кг.
2.66

Описание товара Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)

Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER CDB-200-1 применяется для сверления отверстий в различных материалах, а также для вкручивания и выкручивания шурупов, саморезов и винтов.



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Отзывы о товаре Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, скоба, бита, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
30
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER CDB-200-1 применяется для сверления отверстий в различных материалах, а также для вкручивания и выкручивания шурупов, саморезов и винтов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5980 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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