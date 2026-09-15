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Винтоверт ударный (ГВЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винтоверт ударный (ГВЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ

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Винтоверт ударный (ГВЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
под биты
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Винтоверт ударный (ГВЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ
3 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель, винтоверт, скоба поясная, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, коробка
Тип патрона
под биты
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
250
Импульсный режим
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3600 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
23
Высота, см
44
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х9
Вес, кг.
1.44

Описание товара Винтоверт ударный (ГВЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ

Ударный винтоверт ЗУБР ГВЛ-255 применяется для ударного закручивания и откручивания массивного крепежа. Патрон HEX 1/4 позволяет устанавливать стандартные биты и фиксировать их в патроне. Для осуществления сложных работ предусмотрен большой крутящий момент. Рукоятка с противоскользящей накладкой обеспечивает надежный хват и лучший контроль над инструментом. Подсветка рабочего места создает дополнительный комфорт при работе в условиях недостаточного освещения.



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Отзывы о товаре Винтоверт ударный (ГВЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель, винтоверт, скоба поясная, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, коробка
Тип патрона
под биты
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
250
Импульсный режим
да
Ударный механизм
да
Развернуть
Кол-во ударов
3600 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
23
Высота, см
44
Страна производитель
Китай
Описание
Ударный винтоверт ЗУБР ГВЛ-255 применяется для ударного закручивания и откручивания массивного крепежа. Патрон HEX 1/4 позволяет устанавливать стандартные биты и фиксировать их в патроне. Для осуществления сложных работ предусмотрен большой крутящий момент. Рукоятка с противоскользящей накладкой обеспечивает надежный хват и лучший контроль над инструментом. Подсветка рабочего места создает дополнительный комфорт при работе в условиях недостаточного освещения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Винтоверт ударный (ГВЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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