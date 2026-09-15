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Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200)

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Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 1
Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 2
Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 3
Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 4
Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 5
Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 6
Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 7
Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 8
Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 9
Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 10
Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 11
Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 12
Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 1
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 2
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 3
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 4
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 5
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 6
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 7
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 8
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 9
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 10
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 11
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 12
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637972
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200)
3 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, бита, скоба, инструкция
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
20
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х8
Вес, кг.
1.14

Описание товара Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200)

Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER 20В, без АКБ CDB-200 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания и выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит). Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью, что способствует длительному сроку службы. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Подсветка рабочей зоны упрощает выполнение процессов в условиях недостаточной освещенности.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, бита, скоба, инструкция
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
20
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER 20В, без АКБ CDB-200 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания и выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит). Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью, что способствует длительному сроку службы. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Подсветка рабочей зоны упрощает выполнение процессов в условиях недостаточной освещенности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - стоимость товара 3820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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