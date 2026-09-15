Уцененный товар Душевая система Dorff Norma D0710000 хорошее состояние, 658022
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Характеристики
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
демонстрационный образец, ржавчина на трубе, помята коробка;
Цвет
хром
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%4 557 руб. 15 190 руб.
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В наличии
Код товара: 658022
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 557 руб. -70%
15 190 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
демонстрационный образец, ржавчина на трубе, помята коробка;
Цвет
хром
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
5
Функция Тропический дождь
есть
Особенности
Размер верхнего душа, в сантиметрах: 21.5 Размер лейки, в сантиметрах: 11
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.01х0.38х0.1
Вес, кг.
3.2
Описание товара Уцененный товар Душевая система Dorff Norma D0710000 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Размер верхнего душа, в сантиметрах: 21.5
- Размер лейки, в сантиметрах: 11
- Количество режимов верхнего душа: 1
- Количество режимов лейки: 5
- Длина шланга, в сантиметрах: 175
- Функции: нет
- Диаметр подводки, в дюймах: 1/2
- Материал: латунь
- Поверхность: глянцевая
- Покрытие: хром
- Высота штанги, в сантиметрах: 104
- Вес, в килограммах: 2.5
Причина уценки: демонстрационный образец, ржавчина на трубе, помята коробка;
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
демонстрационный образец, ржавчина на трубе, помята коробка;
Цвет
хром
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
5
Функция Тропический дождь
есть
Особенности
Размер верхнего душа, в сантиметрах: 21.5 Размер лейки, в сантиметрах: 11
Страна производитель
Россия
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Размер верхнего душа, в сантиметрах: 21.5
- Размер лейки, в сантиметрах: 11
- Количество режимов верхнего душа: 1
- Количество режимов лейки: 5
- Длина шланга, в сантиметрах: 175
- Функции: нет
- Диаметр подводки, в дюймах: 1/2
- Материал: латунь
- Поверхность: глянцевая
- Покрытие: хром
- Высота штанги, в сантиметрах: 104
- Вес, в килограммах: 2.5
Причина уценки: демонстрационный образец, ржавчина на трубе, помята коробка;
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Уцененный товар Душевая система Dorff Norma D0710000 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4557 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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