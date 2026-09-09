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Смеситель для душа Dorff Norma D1020000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа Dorff Norma D1020000

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Смеситель для душа Dorff Norma D1020000 - фото 1
Смеситель для душа Dorff Norma D1020000 - фото 2
Смеситель для душа Dorff Norma D1020000 - фото 3
Смеситель для душа Dorff Norma D1020000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для душа Dorff Norma D1020000 - фото 1
  • Смеситель для душа Dorff Norma D1020000 - фото 2
  • Смеситель для душа Dorff Norma D1020000 - фото 3
  • Смеситель для душа Dorff Norma D1020000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
6 590 руб.  7 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294210
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
11.1
Ширина, см
18.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х13
Вес, г.
800

Описание товара Смеситель для душа Dorff Norma D1020000

Смеситель Dorff Norma D1020000 – воплощение передового немецкого дизайна. Материалом выступает прочная латунь с хромовым покрытием, которое не теряет блеска на протяжении всего срока службы и надежно защищает поверхность от коррозии. Для плавной настройки напора и температуры воды смеситель оснащен керамическим картриджем. Отсутствие излива делает использование душа более комфортным. Подключить смеситель к водопроводу помогут эксцентрики, идущие в комплекте с металлическими декоративными чашками.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Dorff Norma D1020000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
11.1
Ширина, см
18.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Dorff Norma D1020000 – воплощение передового немецкого дизайна. Материалом выступает прочная латунь с хромовым покрытием, которое не теряет блеска на протяжении всего срока службы и надежно защищает поверхность от коррозии. Для плавной настройки напора и температуры воды смеситель оснащен керамическим картриджем. Отсутствие излива делает использование душа более комфортным. Подключить смеситель к водопроводу помогут эксцентрики, идущие в комплекте с металлическими декоративными чашками.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


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