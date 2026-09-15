Сенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается отдельно
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
116
Длина излива
125
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%6 420 руб. 10 080 руб.
В наличии
Код товара: 682485
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 420 руб. -36%
10 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепление, излив, блок питания, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
116
Длина излива
125
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
без дивертора в комплекте
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х10
Вес, кг.
1.64
Описание товара Сенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается отдельно
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
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Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, электронные, На столешницу
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Бренд
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепление, излив, блок питания, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
116
Длина излива
125
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
без дивертора в комплекте
Развернуть
Страна производитель
Китай
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, электронные, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, электронные, На столешницу
Сенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается отдельно - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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