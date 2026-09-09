Душевая система Dorff Norma D0710000
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
5
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%15 190 руб. 16 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294203
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
5
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
верхняя лейка с изменяемым углом, регулировка. по высоте
Размеры в упаковке, м
1.01х0.38х0.1
Вес, кг.
3.2
Описание товара Душевая система Dorff Norma D0710000
Максимальный функционал за минимальный бюджет! Душевая система Norma с тропическим душем, ручным душем с 5-ю функциями и длинным шлангом в 1750 мм - просто находка в своем сегменте. Немецкое качество, современный дизайн и многофункциональность - набор качеств отличной душевой системы, системы Norma. А стойка с возможностью регулировки по высоте, шланг с защитой от перекручивания и удобная мыльница - станут приятным бонусом для тех, кто ценит эргономичность и функциональность.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
5
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
верхняя лейка с изменяемым углом, регулировка. по высоте
Максимальный функционал за минимальный бюджет! Душевая система Norma с тропическим душем, ручным душем с 5-ю функциями и длинным шлангом в 1750 мм - просто находка в своем сегменте. Немецкое качество, современный дизайн и многофункциональность - набор качеств отличной душевой системы, системы Norma. А стойка с возможностью регулировки по высоте, шланг с защитой от перекручивания и удобная мыльница - станут приятным бонусом для тех, кто ценит эргономичность и функциональность.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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