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Душевая система Dorff Norma D0710000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система Dorff Norma D0710000

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Душевая система Dorff Norma D0710000 - фото 1
Душевая система Dorff Norma D0710000 - фото 2
Душевая система Dorff Norma D0710000 - фото 3
Душевая система Dorff Norma D0710000 - фото 4
Душевая система Dorff Norma D0710000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
5
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система Dorff Norma D0710000 - фото 1
  • Душевая система Dorff Norma D0710000 - фото 2
  • Душевая система Dorff Norma D0710000 - фото 3
  • Душевая система Dorff Norma D0710000 - фото 4
  • Душевая система Dorff Norma D0710000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
15 190 руб.  16 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294203
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
5
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
верхняя лейка с изменяемым углом, регулировка. по высоте
Размеры в упаковке, м
1.01х0.38х0.1
Вес, кг.
3.2

Описание товара Душевая система Dorff Norma D0710000

Максимальный функционал за минимальный бюджет! Душевая система Norma с тропическим душем, ручным душем с 5-ю функциями и длинным шлангом в 1750 мм - просто находка в своем сегменте. Немецкое качество, современный дизайн и многофункциональность - набор качеств отличной душевой системы, системы Norma. А стойка с возможностью регулировки по высоте, шланг с защитой от перекручивания и удобная мыльница - станут приятным бонусом для тех, кто ценит эргономичность и функциональность.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система Dorff Norma D0710000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
5
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
верхняя лейка с изменяемым углом, регулировка. по высоте
Описание
Максимальный функционал за минимальный бюджет! Душевая система Norma с тропическим душем, ручным душем с 5-ю функциями и длинным шлангом в 1750 мм - просто находка в своем сегменте. Немецкое качество, современный дизайн и многофункциональность - набор качеств отличной душевой системы, системы Norma. А стойка с возможностью регулировки по высоте, шланг с защитой от перекручивания и удобная мыльница - станут приятным бонусом для тех, кто ценит эргономичность и функциональность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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