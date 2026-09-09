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Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000

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Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000 - фото 1
Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000 - фото 2
Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000 - фото 3
Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000 - фото 4
Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
5
Длина душевого шланга
175
  • Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000 - фото 1
  • Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000 - фото 2
  • Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000 - фото 3
  • Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000 - фото 4
  • Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
5 890 руб.  6 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294197
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
5
Длина душевого шланга
175
Наличие мыльницы
да
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, кг.
2

Описание товара Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000

Душевые комплекты DORFF заслуживают отдельного внимания. Очень практичные и удобные в использовании благодаря хромированным шлангам с защитой от перекручивания, мыльницам и функции регулировки по высоте, они к тому же выглядят стильно. Крупный размер ручного душа 110 и 120 мм и востребованные цветовые решения не позволят им остаться незамеченными. Многофункциональный душевой комплект Norma очень практичен и удобен в использовании. Хромированный шланг комплекта защищен от перекручивания, есть функция регулировки по высоте, удобная мыльница, а ручной душ имеет 5 функций. Стильный дизайн и минималистичное цветовое решение позволит удачно вписать душ в любой дизайн интерьера.

Отзывы о товаре Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
5
Длина душевого шланга
175
Наличие мыльницы
да
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Описание
Душевые комплекты DORFF заслуживают отдельного внимания. Очень практичные и удобные в использовании благодаря хромированным шлангам с защитой от перекручивания, мыльницам и функции регулировки по высоте, они к тому же выглядят стильно. Крупный размер ручного душа 110 и 120 мм и востребованные цветовые решения не позволят им остаться незамеченными. Многофункциональный душевой комплект Norma очень практичен и удобен в использовании. Хромированный шланг комплекта защищен от перекручивания, есть функция регулировки по высоте, удобная мыльница, а ручной душ имеет 5 функций. Стильный дизайн и минималистичное цветовое решение позволит удачно вписать душ в любой дизайн интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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