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Душевой гарнитур Vitra Samba 3F A45680WSA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой гарнитур Vitra Samba 3F A45680WSA

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Душевой гарнитур Vitra Samba 3F A45680WSA - фото 1
Душевой гарнитур Vitra Samba 3F A45680WSA - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
  • Душевой гарнитур Vitra Samba 3F A45680WSA - фото 1
  • Душевой гарнитур Vitra Samba 3F A45680WSA - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294254
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Характеристики

Бренд
Vitra
Тип товара
Душевой гарнитур
Размеры в упаковке, см
39х33х28
Вес, кг.
1.5

Описание товара Душевой гарнитур Vitra Samba 3F A45680WSA

Очень практичные и удобные в использовании, с функцией регулировки по высоте. Функциональный ручной душ и востребованное цветовое решение не позволят остаться незамеченным.

Отзывы о товаре Душевой гарнитур Vitra Samba 3F A45680WSA




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Характеристики
Бренд
Vitra
Тип товара
Душевой гарнитур
Описание
Очень практичные и удобные в использовании, с функцией регулировки по высоте. Функциональный ручной душ и востребованное цветовое решение не позволят остаться незамеченным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой гарнитур Vitra Samba 3F A45680WSA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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