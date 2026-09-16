Душевой гарнитур Hansgrohe Activera S 28044000 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
65 см
Диаметр ручного душа
9 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736349
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
65 см
Диаметр ручного душа
9 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
76х16х7
Вес, кг.
1.1
Описание товара Душевой гарнитур Hansgrohe Activera S 28044000 хром
Непревзойденные немецкое качество и надежность. Премиальные материалы и изысканный дизайн. Ничего лишнего - только функциональность и практичность.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
65 см
Диаметр ручного душа
9 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Страна производитель
Германия
Непревзойденные немецкое качество и надежность. Премиальные материалы и изысканный дизайн. Ничего лишнего - только функциональность и практичность.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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