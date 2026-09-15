Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170000, 90 см, хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
96 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 560019
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
96 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.15х0.07
Вес, кг.
1.23
Описание товара Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170000, 90 см, хром
размер насадки для душа: 105 мм Тип струи: PowderRain, IntenseRain, Массажная струя удобная переадресация с помощью кнопки Select максимальный расход при 3 бар: 11,4 л/мин минимальное давление потока: 1 бар душевой шланг с коническими гайками на обоих концах поворотный соединитель предотвращает запутывание шланга настенный монтаж: винтовое крепление настенные опоры из пластика длина стояка: 959,0 мм диаметр душевой штанги: 22 мм профильная душевая штанга: круглая расстояние сверления 915 мм ползунок с регулировкой по высоте и кнопкой блокировки держатель для ручного душа из пластика/металла
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Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
96 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
160
Страна производитель
Китай
размер насадки для душа: 105 мм Тип струи: PowderRain, IntenseRain, Массажная струя удобная переадресация с помощью кнопки Select максимальный расход при 3 бар: 11,4 л/мин минимальное давление потока: 1 бар душевой шланг с коническими гайками на обоих концах поворотный соединитель предотвращает запутывание шланга настенный монтаж: винтовое крепление настенные опоры из пластика длина стояка: 959,0 мм диаметр душевой штанги: 22 мм профильная душевая штанга: круглая расстояние сверления 915 мм ползунок с регулировкой по высоте и кнопкой блокировки держатель для ручного душа из пластика/металла
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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