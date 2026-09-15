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Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170000, 90 см, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170000, 90 см, хром

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Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170000, 90 см, хром - фото 1
Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170000, 90 см, хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
96 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
160
  • Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170000, 90 см, хром - фото 1
  • Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170000, 90 см, хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 560019
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
96 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.15х0.07
Вес, кг.
1.23

Описание товара Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170000, 90 см, хром

размер насадки для душа: 105 мм Тип струи: PowderRain, IntenseRain, Массажная струя удобная переадресация с помощью кнопки Select максимальный расход при 3 бар: 11,4 л/мин минимальное давление потока: 1 бар душевой шланг с коническими гайками на обоих концах поворотный соединитель предотвращает запутывание шланга настенный монтаж: винтовое крепление настенные опоры из пластика длина стояка: 959,0 мм диаметр душевой штанги: 22 мм профильная душевая штанга: круглая расстояние сверления 915 мм ползунок с регулировкой по высоте и кнопкой блокировки держатель для ручного душа из пластика/металла

Отзывы о товаре Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170000, 90 см, хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
96 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
160
Страна производитель
Китай
Описание
размер насадки для душа: 105 мм Тип струи: PowderRain, IntenseRain, Массажная струя удобная переадресация с помощью кнопки Select максимальный расход при 3 бар: 11,4 л/мин минимальное давление потока: 1 бар душевой шланг с коническими гайками на обоих концах поворотный соединитель предотвращает запутывание шланга настенный монтаж: винтовое крепление настенные опоры из пластика длина стояка: 959,0 мм диаметр душевой штанги: 22 мм профильная душевая штанга: круглая расстояние сверления 915 мм ползунок с регулировкой по высоте и кнопкой блокировки держатель для ручного душа из пластика/металла
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170000, 90 см, хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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