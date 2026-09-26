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Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta Vario 26553400 матовый белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta Vario 26553400 матовый белый

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Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta Vario 26553400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204042
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевой гарнитур
Размеры в упаковке, см
76х16х7
Вес, кг.
1.16

Описание товара Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta Vario 26553400 матовый белый

Душевой гарнитур с антиизвестковым покрытием. Материал латунь/пластик. Режимы потока воды от производителя: Rain, IntenseRain.

Отзывы о товаре Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta Vario 26553400 матовый белый




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевой гарнитур
Описание
Душевой гарнитур с антиизвестковым покрытием. Материал латунь/пластик. Режимы потока воды от производителя: Rain, IntenseRain.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta Vario 26553400 матовый белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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