Top.Mail.Ru
Смеситель для раковины Dorff Norma D1002100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины Dorff Norma D1002100

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для раковины Dorff Norma D1002100 - фото 1
Смеситель для раковины Dorff Norma D1002100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Высота излива
47
Длина излива
85
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины Dorff Norma D1002100 - фото 1
  • Смеситель для раковины Dorff Norma D1002100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
5 090 руб.  5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294208
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
11.9
Ширина, см
4.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
47
Длина излива
85
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х7
Вес, г.
800

Описание товара Смеситель для раковины Dorff Norma D1002100

Компактный смеситель Norma немецкой компании Dorff подойдет для небольших раковин. Он произведен из высококачественной латуни, устойчивой к коррозии и деформации. Функционирование керамического картриджа плавно и точно регулируется рычагом. Аэратор на коротком фиксированном изливе насыщает воду воздухом, сокращая расход ценного ресурса и уровень шума. Хромовое покрытие не царапается и сохраняет свой глянец на протяжении длительного срока службы. Все загрязнения легко удаляются с поверхности, не требуя применения агрессивных химических веществ.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины Dorff Norma D1002100




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
11.9
Ширина, см
4.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
47
Длина излива
85
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный смеситель Norma немецкой компании Dorff подойдет для небольших раковин. Он произведен из высококачественной латуни, устойчивой к коррозии и деформации. Функционирование керамического картриджа плавно и точно регулируется рычагом. Аэратор на коротком фиксированном изливе насыщает воду воздухом, сокращая расход ценного ресурса и уровень шума. Хромовое покрытие не царапается и сохраняет свой глянец на протяжении длительного срока службы. Все загрязнения легко удаляются с поверхности, не требуя применения агрессивных химических веществ.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины Dorff Norma D1002100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...