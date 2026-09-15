Смеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Black)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Black)
Смесители RUSH представляют собой идеальное сочетание современного дизайна и надежной функциональности, что делает их отличным выбором для вашей кухни. Данный смеситель выделяется своим стильным и изысканным видом, предлагая два варианта цветового оформления — хром и черный, чтобы идеально дополнить ваш кухонный интерьер. Смеситель оснащен высококачественным керамическим картриджем, который обеспечивает плавное и точное регулирование температуры и напора воды, гарантируя долговечность и надежность эксплуатации. Однорычажное управление добавляет удобства, позволяя легко и быстро менять температурные режимы. Корпус смесителя изготовлен из прочной латуни, что предотвращает коррозию и значительно продлевает срок его службы. С высотой излива 28,1 мм и длиной 22,3 мм он обеспечивает оптимальный поток воды, подходящий для большинства кухонных задач. Установка смесителя RUSH не вызывает сложностей благодаря настольному монтажу и необходимости всего одного монтажного отверстия. Этот продуманный дизайн способствует не только простоте сборки, но и облегчает уход и очищение. Смесители RUSH — это надежное решение для вашей кухни, объединяющее в себе качество, стиль и функциональную простоту использования.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 140 руб. 6 210 руб.1535 руб. в СплитСмеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитСмеситель для раковины Dorff Prime D4002100
-
В наличииЦена 6 420 руб. 10 080 руб.1605 руб. в СплитСенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается...
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000
-
В наличииЦена 6 955 руб. 8 820 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БАЗАЛЬТ)
-
В наличииЦена 6 955 руб. 9 450 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ)
-
В наличииЦена 6 955 руб. 8 820 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЛЫЙ)
-
В наличииЦена 7 190 руб. 11 520 руб.1798 руб. в СплитСмеситель для раковины D&K Berlin.Technische (DA1432125) черный ...
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07602, чер...
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, сер...
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитСмеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS
-
В наличииЦена 7 436 руб.1859 руб. в СплитСмеситель для душа Lemark Pramen LM3318C
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Black)