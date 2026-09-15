Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл
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Характеристики
Описание товара Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл
Смесители ПрофСан предлагают идеальное сочетание стиля и функциональности, создавая комфорт в вашей ванной комнате или кухне. Изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, эти смесители обеспечивают долговечность и стойкость к коррозии. Особенностью данной модели является надежный запорный клапан с керамическим картриджем, который гарантирует мягкое и плавное управление потоком воды без нежелательных протечек. Эти смесители оснащены однорычажной системой управления, обеспечивая удобство в регулировании температуры и напора воды одним движением. Настенный монтаж создает эстетически привлекательный и современный вид, сэкономив при этом пространство для других нужд. Дополнительным преимуществом является наличие в комплекте ручного душа (лейки), что делает использование смесителя особенно удобным и функциональным. Продуманная конструкция с двумя монтажными отверстиями упрощает процесс установки, обеспечивая надежную и стабильную фиксацию на любой поверхности. Смесители ПрофСан — это непревзойденное качество и современный дизайн, которые удовлетворят все ваши потребности в сантехнике.
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