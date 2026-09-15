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Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл

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Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
5 220 руб.  5 310 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 553305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл
5 220 руб. -2%
5 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х12
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл

Смесители ПрофСан предлагают идеальное сочетание стиля и функциональности, создавая комфорт в вашей ванной комнате или кухне. Изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, эти смесители обеспечивают долговечность и стойкость к коррозии. Особенностью данной модели является надежный запорный клапан с керамическим картриджем, который гарантирует мягкое и плавное управление потоком воды без нежелательных протечек. Эти смесители оснащены однорычажной системой управления, обеспечивая удобство в регулировании температуры и напора воды одним движением. Настенный монтаж создает эстетически привлекательный и современный вид, сэкономив при этом пространство для других нужд. Дополнительным преимуществом является наличие в комплекте ручного душа (лейки), что делает использование смесителя особенно удобным и функциональным. Продуманная конструкция с двумя монтажными отверстиями упрощает процесс установки, обеспечивая надежную и стабильную фиксацию на любой поверхности. Смесители ПрофСан — это непревзойденное качество и современный дизайн, которые удовлетворят все ваши потребности в сантехнике.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Смесители ПрофСан предлагают идеальное сочетание стиля и функциональности, создавая комфорт в вашей ванной комнате или кухне. Изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, эти смесители обеспечивают долговечность и стойкость к коррозии. Особенностью данной модели является надежный запорный клапан с керамическим картриджем, который гарантирует мягкое и плавное управление потоком воды без нежелательных протечек. Эти смесители оснащены однорычажной системой управления, обеспечивая удобство в регулировании температуры и напора воды одним движением. Настенный монтаж создает эстетически привлекательный и современный вид, сэкономив при этом пространство для других нужд. Дополнительным преимуществом является наличие в комплекте ручного душа (лейки), что делает использование смесителя особенно удобным и функциональным. Продуманная конструкция с двумя монтажными отверстиями упрощает процесс установки, обеспечивая надежную и стабильную фиксацию на любой поверхности. Смесители ПрофСан — это непревзойденное качество и современный дизайн, которые удовлетворят все ваши потребности в сантехнике.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл - купить по цене 5220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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