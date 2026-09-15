Смеситель для биде Savol (S-FXQ010)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
214
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%4 850 руб. 4 950 руб.
В наличии
Код товара: 688410
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 850 руб. -2%
4 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
14.2
Длина, м
22.6
Габариты (ВxГxШ), мм
220x220x140
Габаритные размеры), см
22x22x14
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель с изливом, аэратор, эксцентрики, отражатели, гигиеническая лейка, шланг для душа
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
214
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
однорычажный, поворотный излив, хром.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х11
Вес, кг.
1.8
Описание товара Смеситель для биде Savol (S-FXQ010)
Смеситель для биде Savol S-FXQ010 — современное решение с гигиеническим душем и поворотным изливом. Однорычажный механизм обеспечивает удобное управление, а керамический картридж гарантирует долговечность. В комплекте шланг длиной 1,2 м, эксцентрики и отражатели для простого монтажа. Глянцевое покрытие корпуса из латуни сочетает практичность с эстетикой. Производитель предоставляет 5-летнюю гарантию
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Бренд
Тип товара
Высота, см
14.2
Длина, м
22.6
Габариты (ВxГxШ), мм
220x220x140
Габаритные размеры), см
22x22x14
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель с изливом, аэратор, эксцентрики, отражатели, гигиеническая лейка, шланг для душа
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
214
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
однорычажный, поворотный излив, хром.
Страна производитель
Китай
Смеситель для биде Savol S-FXQ010 — современное решение с гигиеническим душем и поворотным изливом. Однорычажный механизм обеспечивает удобное управление, а керамический картридж гарантирует долговечность. В комплекте шланг длиной 1,2 м, эксцентрики и отражатели для простого монтажа. Глянцевое покрытие корпуса из латуни сочетает практичность с эстетикой. Производитель предоставляет 5-летнюю гарантию
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Смеситель для биде Savol (S-FXQ010) - купить по цене 4850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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