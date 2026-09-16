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Смеситель для душа Hansgrohe Vernis Blend 71667000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа Hansgrohe Vernis Blend 71667000 хром

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Смеситель для душа Hansgrohe Vernis Blend 71667000 хром - фото 1
Смеситель для душа Hansgrohe Vernis Blend 71667000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для душа Hansgrohe Vernis Blend 71667000 хром - фото 1
  • Смеситель для душа Hansgrohe Vernis Blend 71667000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736224
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
внешняя часть смесителя, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х19х14
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для душа Hansgrohe Vernis Blend 71667000 хром

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Hansgrohe Vernis Blend 71667000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
внешняя часть смесителя, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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