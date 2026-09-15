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Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018

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Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - фото 1
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - фото 2
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - фото 3
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - фото 4
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - фото 5
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - фото 6
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
90
Длина излива
110
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - фото 1
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - фото 2
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - фото 3
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - фото 4
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - фото 5
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - фото 6
  • Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
5 450 руб.  6 750 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 689957
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018
5 450 руб. -19%
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, блок управления, смеситель, механический термостат, гибкая подводка, паспорт изделия, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
90
Длина излива
110
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х21х10
Вес, кг.
1.92

Описание товара Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, блок управления, смеситель, механический термостат, гибкая подводка, паспорт изделия, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
90
Длина излива
110
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Развернуть
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Россия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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