Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
90
Длина излива
110
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%5 450 руб. 6 750 руб.
В наличии
Код товара: 689957
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 450 руб. -19%
6 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, блок управления, смеситель, механический термостат, гибкая подводка, паспорт изделия, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
90
Длина излива
110
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х21х10
Вес, кг.
1.92
Описание товара Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
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Теги товара: встраиваемые, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, электронные, На столешницу, Встраиваемые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, блок управления, смеситель, механический термостат, гибкая подводка, паспорт изделия, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
90
Длина излива
110
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Развернуть
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Россия
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, элитные
Теги товара: встраиваемые, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, электронные, На столешницу, Встраиваемые
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, элитные
Теги товара: встраиваемые, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, электронные, На столешницу, Встраиваемые
Смеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018 - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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