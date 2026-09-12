Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A
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Характеристики
Тип товара
Наушники с микрофоном
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%2 100 руб. 3 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657338
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники с микрофоном
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х3
Вес, г.
40
Описание товара Наушники Apple EarPods with Type C Connector MTJY3ZM/A
В отличие от традиционных круглых наушников, дизайн наушников EarPods определяется геометрией уха. Что делает их более удобными для большего числа людей, чем любые другие наушники в виде вкладышей. Динамики внутри наушников EarPods спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную отдачу звука, что означает высокое качество звука. Наушники EarPods (USB-C) также оснащены встроенным пультом дистанционного управления, который позволяет регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео, а также отвечать на вызовы или завершать их нажатием пульта дистанционного управления.
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В отличие от традиционных круглых наушников, дизайн наушников EarPods определяется геометрией уха. Что делает их более удобными для большего числа людей, чем любые другие наушники в виде вкладышей. Динамики внутри наушников EarPods спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную отдачу звука, что означает высокое качество звука. Наушники EarPods (USB-C) также оснащены встроенным пультом дистанционного управления, который позволяет регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео, а также отвечать на вызовы или завершать их нажатием пульта дистанционного управления.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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